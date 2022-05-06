Çok dikkatli olmalısınız! En sık gözden kaçan 3 kanser belirtisi

Kanser bir kez ilerlemeye başladığı zaman sonrasında savaşması son derece zor bir hastalıktır. Bu yüzden kanserde erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay, sadece hasta için değil aynı zamanda doktor için de. Dr. Nighat Arif, Express'e "Hasta bir ders kitabı olarak gelmiyor. Uzun bir dolambaçlı geçmişle geliyorlar" dedi.

"HER ZAMAN BARİZ İPUÇLARI VERMEZ"

Doktor Nighat'a göre, kanserle mücadele etmek yapboz parçalarını bir araya getirip hastalıkla ilgili genel bir resim oluşturmakla ilgili. Semptomların karmaşık ve tespit edilmesinin zor olabileceğini söyleyen Dr. Nighat, "Savaş hastayla başlar. Kanser karmaşık bir tehdittir çünkü her zaman bariz ipuçları vermez."

KANSERİN GÖZDEN KAÇAN BELİRTİLERİ

Dr. Nighat’a göre kanser belirtileri arasında en sık gözardı edilen bel ağrısıdır. Bel ağrısının mesane ve yumurtalık kanseriyle ilişkili olduğunu söyledi. Alarm zillerinin çalması gereken başka bir semptom, dışkı yaparken kanama yaşanmasıdır. Bu semptom da kafa karışıklığına neden oluyor. Doktor Nighat, dikkat edilmesi gerekenin "açık kırmızı kan" değil, "siyah kan" olduğunu söyledi.

Ciltte veya göğüste olağandışı bir yumru da kanser belirtisi olabilir. Ancak, "16 yaşındaki bir çocuk testislerinde bir yumru bulursa, kanserle ilişki kurmayacağı için doktora gitmeyebilir" uyarısında bulundu.



