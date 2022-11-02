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Çok dikkatli olun! Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

02.11.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok gıda, hatta sağlıklı olanlar, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini artırabilir. Ama onları tamamen hayatından çıkarmak zorunda değilsin. Daha iyi kan şekeri kontrolü için bu gıdalara nasıl yaklaşacağınızı öğrenin. Rafine karbonhidrat oranı yüksek yiyecek ve içecekler kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Bu tarz yiyeceklere karşı mesafeli olmanız sağlığınız için iyilik olacaktır.

Çok dikkatli olun! Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Tip 2 diyabetiniz varsa, kan şekeri kontrolü için karbonhidrat sayımının önemini bilirsiniz. Ancak, o yiyeceğin kan şekeri seviyenizi nasıl etkileyeceğini belirleyen yalnızca belirli bir gıdadaki karbonhidrat sayısı değildir.

Karbonhidrat açısından zengin tüm gıdalar vücudumuzda şekere dönüşürken, bir gıdanın lif, protein ve yağ içeriğinin tümü, o gıdanın kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisine dokunur.

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Uzmanlar, kan şekeri seviyelerini dengede tutmanız için bazı tavsiyelerde bulundu. Kan şekeri seviyelerini yükseltme eğiliminde olan altı önemli gıdaya karşı yaklaşımınızı değiştirirseniz kazançlı çıkarsınız.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Beyaz undan yapılan ekmek, pirinç, makarna, erişte, kuskus, bulgur, yulaf, arpa ve kahvaltılık tahıllardan uzak durarak kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz. Işleme sırasında liflerinin çoğunun çıkarıldığı anlamına gelen rafine karbonhidrat kaynakları vücut tarafından sindirilmez, bu nedenle bağırsak sağlığını etkiler ve sindirimi yavaşlatabilir.

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ŞEKERLİ İÇECEKLER

Çok miktarda şeker içermesinin yanı sıra soda, şekerli buzlu çay ve hatta meyve suyu gibi içecekler neredeyse hiç protein, yağ veya lif içermiyor. Aynı zamanda çok çabuk acıkmanıza neden olur. Şekerli kalorili içecekler kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olur.

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FAST FOOD

Hamburger, pizza ve kızartmalar aslında tam bir şeker bombasıdır. İçeriğindeki trans yağ ve sodyum da cabası. Şekeriniz olsa da olmasa da sağlığınız için bu yiyeceklerden kesinlikle uzak durmalısınız.

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KURU MEYVELER

Kuru meyvelerin ne kadar sağlıklı olduğunu daha önce defalarca duyduğunuz için şu an bu bilgi size biraz şaibeli gelebilir. Ancak konu kan şekeri olduğunda, aşırı tüketilen kuru meyveler de potansiyel risk kategorisine giriyor. Meyve, sağlığınız ve tip 2 diyabet yönetiminiz için harika olan vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lifler açısından zengindir.

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Meyve yiyecekseniz, taze ve işlenmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. İlave şeker içermeyen kuru meyveler bulmayı başarsanız bile, kan şekerinizi büyük ölçüde artıracaklarını bilin. Örneğin, büyün bir taze kayısı 3 gramın biraz üzerinde şekere sahipken, bir dilim kuru kayısının içindeki şeker miktarı bu kadardır.

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NİŞASTALI SEBZELER

Patates gibi nişastalı sebzeler de tip 2 diyabetlilerin uzak durması gereken besinler listesinde yer alır. Patatesle birlikte bezelye ve mısır da bu kategoriye giriyor.

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ALTERNATİF SÜTLER

Son yılların popüler içecekleri alternatif sütler olarak da adlandırılan bitkisel sütler, faydalı olabilirler ancak şeker oranları çok yüksektir. Şeker bakımından en yükseği pirinç sütüyken, diğerleri de onu takip ediyor. Faydalı bitkisel süt tüketmek istiyorsanız tercihiniz şekersiz soya sütü olabilir.

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