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Çok düşük seviyede kötü kolesterol inme riskini artırabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 20:06 | Son Güncelleme

Çok düşük seviyede kötü kolesterol inme riskini artırabilir

LDL olarak bilinen kötü kolesterolün çok düşük seviyelerde seyretmesinin hemorajik inme riskini artırabileceği bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, Çinli bilim adamlarının yaptığı araştırma, LDL kolesterolü 70 mg/dl'nin altında olan kişilerde, beyin damarlarının yırtılması sonucu oluşan hemorajik inme geçirme olasılığının yükseldiğini gösterdi.

Araştırma çerçevesinde Çin'in Tang San kentinde 96 bin yetişkinin kolesterol seviyeleri 9 yıl boyunca senede bir kez olmak üzere ölçüldü.

Geçmişte inme, kalp krizi veya kanser gibi rahatsızlıklara yakalanmamış bu kişilerde LDL seviyesi 70 mg/dl'nin altındakilerin, LDL seviyeleri 70 ila 99 mg/dl olanlarla kıyaslandığında hemorajik inme geçirme riskinin yüzde 65 arttığı gözlendi.

LDL seviyesi 50 mg/dl olanlarda ise bu riskin iki kattan fazla olduğu tespit edildi.

Sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten ekibin lideri doktor Şiang Gao, optimal LDL seviyesi hedefine karar verirken dengenin gözetilmesi ve kişilerin, bu seviyeyi doktorlarına danışması gerektiğini belirtti.

Kötü kolesterolün bir miktar düşüklüğünün ise kalp sağlığı açısından iyi olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
inme kötü kolesterol LDL

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