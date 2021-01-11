Çok eski çağlardan beri kullanılan ada çayı faydalarıyla hastalıklara kalkan oluyor!

Ada çayı, dünya çapında çeşitli mutfaklarda temel bir bitki olarak kullanılır. Kekik, biberiye, fesleğen ve kekik gibi diğer otların yanı sıra nane ailesine aittir. Ada çayının güçlü bir aroması ve topraksı tadı vardır, bu nedenle genellikle küçük miktarlarda kullanılır.

Ada çayı, çok eski çağlarda da ünlü bir şifalı bitki olarak tanınırdı. 13. asırdan kalma bir dizede şöyle deniyor: 'Eğer dikmişsen adaçayını bahçeye, ne gerek var ölmeye!'

ANTİOKSİDAN YÜKLÜ

Antiinflamatuar ve antioksidan bileşikler açısından zengin olan ada çayı, güçlü bitki bileşikleri içerir. Özellikle, antioksidanları, serbest radikaller adı verilen zararlı bileşikleri etkisiz hale getirmek için çalışır.

Ada çayı, rosmarinik asit bakımından özellikle yüksektir. Hayvan ve test tüpü çalışmaları, bu antioksidanın azalmış iltihaplanma ve kan şekeri seviyeleri gibi çok sayıda fayda sağladığını göstermiştir.

Ada çayı aynı şekilde kemik sağlığı, dolaşım ve uygun kan pıhtılaşması için gerekli olan makul miktarda K vitamini sağlar. Dahası, bu çay, karnosol ve kafur da dahil olmak üzere birçok başka sağlığı geliştiren bileşiğe sahiptir.