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Çok eski çağlardan beri kullanılan ada çayı faydalarıyla hastalıklara kalkan oluyor!

11.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Yaygın olarak baharat olarak kullanılan ada çayı, alternatif ve geleneksel tıpta uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Özellikle çayı, potansiyel sağlık yararları ile doludur. Gelin ada çayı yararlarına detaylıca bakalım.

Ada çayı, dünya çapında çeşitli mutfaklarda temel bir bitki olarak kullanılır. Kekik, biberiye, fesleğen ve kekik gibi diğer otların yanı sıra nane ailesine aittir. Ada çayının güçlü bir aroması ve topraksı tadı vardır, bu nedenle genellikle küçük miktarlarda kullanılır.

Ada çayı, çok eski çağlarda da ünlü bir şifalı bitki olarak tanınırdı. 13. asırdan kalma bir dizede şöyle deniyor: 'Eğer dikmişsen adaçayını bahçeye, ne gerek var ölmeye!'

ANTİOKSİDAN YÜKLÜ

Antiinflamatuar ve antioksidan bileşikler açısından zengin olan ada çayı, güçlü bitki bileşikleri içerir. Özellikle, antioksidanları, serbest radikaller adı verilen zararlı bileşikleri etkisiz hale getirmek için çalışır.

Ada çayı, rosmarinik asit bakımından özellikle yüksektir. Hayvan ve test tüpü çalışmaları, bu antioksidanın azalmış iltihaplanma ve kan şekeri seviyeleri gibi çok sayıda fayda sağladığını göstermiştir.

Ada çayı aynı şekilde kemik sağlığı, dolaşım ve uygun kan pıhtılaşması için gerekli olan makul miktarda K vitamini sağlar. Dahası, bu çay, karnosol ve kafur da dahil olmak üzere birçok başka sağlığı geliştiren bileşiğe sahiptir.

CİLDE FAYDA SAĞLAR YARALARI İYİLEŞTİRİR

Ada çayı, kozmetikte doğal bir cilt bakımı ilacı olarak topikal olarak uygulanan yaygın bir bileşendir.

Çayını içmek de aynı faydalardan bazılarını sağlayabilir. Yapılan bir araştırmada, ada çayının temel bileşenlerinden biri olan kafurun sağlıklı cilt hücresi büyümesini, yavaş yaşlanma belirtilerini desteklediği ve kırışıklık oluşumunu azalttığı bulundu. Bununla birlikte diğer hayvan çalışmaları, adaçayı özünün uçukların iyileşmesine yardımcı olduğunu ve yara iyileşmesini hızlandırdığını gösteriyor.

AĞIZ SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR

Ada çayı, ağrı, iltihaplanma ve ağız kokusunu hedef aldığı ve antibakteriyel ve yara iyileştirici özellikleri uyguladığı için diş hekimliğinde en popüler bitkilerden biridir.

Ada çayı, gargara yapmak genellikle ağız yaraları ve boğaz ağrıları için bir çare olarak önerilmektedir.

KANSERE KARŞI KALKAN

Ada çayı çayının kanser hücrelerine karşı savaşmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Karnosol, kafur ve rosmarinik asit dahil olmak üzere çeşitli antikanser bileşikleri içerir. Özellikle hayvan ve test tüpü çalışmaları, karnosolün sağlıklı hücreleri etkilemeden birkaç kanser hücresini öldürebildiğini ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, 500'den fazla kişide yapılan bir çalışmada, adaçayı ve papatya çayları, tiroid kanseri riskinin azalmasıyla bağlantılı bulundu.

Bu arada, bir test tüpü çalışmasında, adaçayı çayı kolon kanseri hücre oluşumuna neden olan genetik değişiklikleri önlemeye yardımcı oldu.

Bu sonuçlar ümit verici olsa da, daha fazla araştırma gerektiği unutulmamalı.

KAN ŞEKERİ KONTROLÜ SAĞLAR

Alternatif kan şekeri ilaçlarında sıkça kullanılan bir bileşen olan adaçayı, kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye ve tip 2 diyabeti önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olabilir.

BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİREBİLİR, RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR

Adaçayı, ruh halini artırmak, hafızayı iyileştirmek ve Alzheimer gibi beyinle ilgili rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olmak için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmalar bu kullanımların çoğunu destekler.

Alzheimer, beyinde oluşan amiloid plaklar nedeniyle ilerler. Birkaç test tüpü ve hayvan çalışması, adaçayı ve rosmarinik asidin bu plakların oluşumunu önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ek olarak, birçok insan çalışması, adaçayı özlerinin hafızayı, beyin işlevini, ruh halini ve odaklanmayı iyileştirdiğini belirtmektedir.

KADIN SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR

Adaçayı ayrıca kadınlar için bazı benzersiz faydalar sağlayabilir. Hamile kadınlar, hamileliğin erken döneminde yaygın bir sorun olan mide bulantısı gibi sindirim semptomlarını tedavi etmek için genellikle adaçayı kullanırlar. Tarihsel olarak adaçayı, sütten kesilen veya aşırı miktarda sütü olan kadınlarda anne sütü üretimini azaltmanın doğal bir yolu olarak da kullanılmıştır. Bununla birlikte, ada çayının sıcak basmaları azaltmaya yardımcı olduğu da ortaya çıktı.

EMZİREN ANNELER DİKKAT!

Kış aylarında sıklıkla tükettiğimiz ada çayının aslında faydaları dışında olumsuz etkilediği bir kısmı da vardır. Özellikle emziren anneler ada çayını tüketmemelidir. Çünkü yapılan araştırmalarda süt verimini azalttığı bilinmektedir. Ada çayını tüketirken diyetisyene danışmakta fayda vardır.

Ada çayının faydaları; bağışıklık sistemini arttırması, enfeksiyonlara karşı koruyucu olması, kan akış hızını arttırması, damar sağlığını olumlu yönde etkilemesidir.

ADA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

1 yemek kaşığı taze veya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş adaçayı
1 su bardağı su
Tatlandırıcı
Taze limon suyu (isteğe bağlı)

Suyu kaynatın, ardından adaçayı ekleyin ve yaklaşık 5 dakika demleyin. Tercih ettiğiniz tatlandırıcıyı ve limon suyunu tatmak için eklemeden önce yaprakları süzün.

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