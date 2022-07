Çok et tüketmek zararlı mıdır? Kurban etini fazla tüketmenin zararları nelerdir?

Her sene Kurban Bayramında yüz binlerce Müslüman vatandaş ibdaetlerini yerine getirmek için kurban kesiyorlar. Bu sene de bayramın başlamasıyla beraber, kurban kesecekler et tüketimi ile ilgili merak ettiği soruları sorguluyor. Kurban eti tüketiminde hijyen kuralları başta geliyor. Peki et tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz? Çok et yemenin zararları nedir?

KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Kurban eti, kesimin hemen ardından tüketilmemelidir. Et eğer dinlenmezse içerisindeki kimyasal reaksiyonlarla beraber

normalden sert olur. Sert olması da sindirimi zorlaştırıyor. Et kesimin ardından en az 24 saat dinlenmelidir.

Bayramında birçok kişi tercihini kavurmadan yana kullanıyor fakat sağlıklı bir yöntem değildir, mümkünse her gün

kavurma şeklinde tüketmeyin.

Uzm.Dyt. Nihan Yakut paylaşımında şöyle belirtti: "Kurban eti yağsız, ızgara/fırın/haşlama gibi yöntemlerle pişirilmiş şekilde ve küçük porsiyonlar olarak tüketilmelidir. Et tüketirken beraberinde birbirinden farklı yeşillikler içeren salata tüketimi sindirimi kolaylaştıracaktır."

FAZLA ET TÜKETİMİ ZARARLI MIDIR?

Fazla et tüktimiminin en büyük zararı, sinidirim sistemine verdiği hasardır. Bu hasarla beraber mide rahatsızlıkları yaşanması olasıdır. Et çok zor parçalanan bir besindir vücut sindirmeye çalışırken zorlanır. Bununla beraber fazla kırmızı et tüketimi şişkinlik, mide ağrısı, bağırsaklarda gaz sorunları çıkabilir. Bu sorunları önlemek için tüketim miktarına dikkat etmenin yanında sağlıklı pişirme yöntemleriyle sorunların çıkması azaltılabilir.