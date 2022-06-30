Çok etkili! Ödem atmak için yapılması gerekenler

Ödem, vücuttaki birkaç dokunun birleşmesiyle oluşan ve daha sonra sıvı birikimi sonucunda meydana gelen şişliktir. Daha çok bacaklarda, kollarda ve karın bölgesinde görülen ödem özellikle yaz aylarında daha da rahatsız edici olmaktadır. Uzun süre ayakta kalmak, fazla tuz tüketmek, sağlıksız beslenmek ödeme neden olmaktadır. Ödemi atmak için doğru beslenmek, egzersiz yapmak ve bol su içmek gerekmektedir.

ÖDEM ATTIRAN GIDALAR

Ananas (taze dilimlenmiş olmalıdır).

Yoğurt (yoğurt doğal olmalıdır).

Yeşil çay (en etkili ödem atıcı bitki çayları arasındadır).

Maydanoz (suyu sıkılıp, limon ile yumuşatılmış bir şekilde içilmelidir).

Kiraz sapı (en kuvvetli ödem atıcı bitki çayları arasındadır).

Kızılcık suyu

KİRAZ SAPI ÇAYI

1 tutam mısır püskülü

1 tutam kiraz sapı

1 litre içme suyu

Yukarıda yer alan malzemeleri kaynamış suya atıp 10 dakika demlendirin. Demlenen çayınızı hazır olduktan sonra soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.

KEREVİZ SAPI KÜRÜ

1 orta boy salatalık

3 adet kereviz sapı

Çeyrek limon suyu

250 ml yeşil elma suyu

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karnına tüketin.



