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Çok etkili! Ödem atmak için yapılması gerekenler

30.06.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunuzda yer alan şişliklerden şikayetçiyseniz kolay ödem atma yöntemlerini deneyebilirsiniz. Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam gibi birçok neden ödeme sebep olmaktadır. Ödemden kurtulmak için bazı alışkanlıkları değiştirilmesi ve doğru kürlerin uygulanması gerekmektedir. İlk olarak ödemin neden kaynaklandığını bularak kısa süre içerisinde ödem sorununuzdan kurtulabilirsiniz.

Çok etkili! Ödem atmak için yapılması gerekenler

Ödem, vücuttaki birkaç dokunun birleşmesiyle oluşan ve daha sonra sıvı birikimi sonucunda meydana gelen şişliktir. Daha çok bacaklarda, kollarda ve karın bölgesinde görülen ödem özellikle yaz aylarında daha da rahatsız edici olmaktadır. Uzun süre ayakta kalmak, fazla tuz tüketmek, sağlıksız beslenmek ödeme neden olmaktadır. Ödemi atmak için doğru beslenmek, egzersiz yapmak ve bol su içmek gerekmektedir.

ÖDEM ATTIRAN GIDALAR

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  • Ananas (taze dilimlenmiş olmalıdır).
  • Yoğurt (yoğurt doğal olmalıdır).
  • Yeşil çay (en etkili ödem atıcı bitki çayları arasındadır).
  • Maydanoz (suyu sıkılıp, limon ile yumuşatılmış bir şekilde içilmelidir).
  • Kiraz sapı (en kuvvetli ödem atıcı bitki çayları arasındadır).
  • Kızılcık suyu

KİRAZ SAPI ÇAYI

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  • 1 tutam mısır püskülü
  • 1 tutam kiraz sapı
  • 1 litre içme suyu

Yukarıda yer alan malzemeleri kaynamış suya atıp 10 dakika demlendirin. Demlenen çayınızı hazır olduktan sonra soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.

KEREVİZ SAPI KÜRÜ

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  • 1 orta boy salatalık
  • 3 adet kereviz sapı
  • Çeyrek limon suyu
  • 250 ml yeşil elma suyu

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karnına tüketin.

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