Çok etkili! Ödem atmak için yapılması gerekenler

Ödem, vücuttaki birkaç dokunun birleşmesiyle oluşan ve daha sonra sıvı birikimi sonucunda meydana gelen şişliktir. Daha çok bacaklarda, kollarda ve karın bölgesinde görülen ödem özellikle yaz aylarında daha da rahatsız edici olmaktadır. Uzun süre ayakta kalmak, fazla tuz tüketmek, sağlıksız beslenmek ödeme neden olmaktadır. Ödemi atmak için doğru beslenmek, egzersiz yapmak ve bol su içmek gerekmektedir.
Yukarıda yer alan malzemeleri kaynamış suya atıp 10 dakika demlendirin. Demlenen çayınızı hazır olduktan sonra soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve sabah aç karnına tüketin.
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