Çok fazla içerik izlemekten şikayetçi misiniz? Ekran sürenizin ruh sağlığı üzerindeki korkunç etkisi ortaya çıktı

Ekranda olup bitenlere ne kadar çok takılırsak, tehlike o kadar artıyor. Talker Research tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bir ayda dijital içerik kaydırmaya kaybedilen gün sayısını inceledi.

AYDA BEŞ GÜNÜNÜ EKRANDA GEÇİRİYORLAR

Çalışma, ortalama bir kişinin yılda üç gününü kaydırmaya kaybettiğini bulmak için 2000 kişi üzerinde yürütüldü. Daha genç insanlar için sonuçlar daha kötü, çünkü ayda neredeyse beş gününü ekranlarında kaydırmaya ve içerikleri aşırı izlemeye kaybediyorlar.

MEDYA TÜKETİMİ VE ZAYIF RUH SAĞLIĞI

Anket, ortalama bir kişinin günde altı saat içerik tükettiğini, Z kuşağı kişilerin ise yedi saate yakın içerik tükettiğini gösterdi.

Anket katılımcıları, ruh sağlığıyla ilgili kendi bildirdikleri yanıtlara göre ayırdı. Ruh sağlığının çok kötü olduğunu söyleyen katılımcıların %19'unun ayda en az 15 gün medya içeriği tükettiği gözlemlendi. Ruh sağlığının iyi olduğunu kendi bildiren kişiler, medya tüketimine en az gün kaybettiklerini gösterdi.

SUÇLULUK HİSSİ VE STRES

Anket ayrıca medya tüketimi ile ruh sağlığı arasında rahatsız edici bir bağlantı gözlemledi. Daha fazla medya tüketen kişilerin, medyayı aşırı tükettikleri için suçluluk duyduklarını ve internette gördükleri bir şey yüzünden stresli hissettiklerini bildirdikleri görüldü.

Çok kötü ruh sağlığına sahip olduğunu bildiren katılımcıların %38'i aynı zamanda düzenli olarak TikTok kullananlardı.