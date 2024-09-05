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Çok fazla içki içtiği için penisi kesilmek zorunda kaldı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
05.09.2024 18:01
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Kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet ve prostat büyümesi rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki hasta, "aşırı alkol tüketimi" nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, adamın penisinin kangren olduğu görülmesi üzerinde "toplam penis nekrozu" yapıldı.

"Aşırı alkol tüketimi" nedeniyle hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki ismi açıklanmayan adam Kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet ve prostat büyümesi rahatsızlığı bulunuyordu. Acil Servis’e giren adama doktorlar antibiyotik vererek eve gönderdiler. Ancak bulanığa ve kötü kokuya dayamayan 65 yaşındaki adam, yedi gün sonra 39 derece ateş ve kasık kemiğinde çıtırtılarla Acil Servis’e gitti.

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Yapılan testler sonucunda hayati bulgularının stabil olduğu, ancak prostatının büyüdüğü ve "çok sayıda apsesi" olduğu ortaya çıktı. Hastaya kendisine kan nakli yapıldı, daha fazla antibiyotik ve insülin verildi.

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PENİSİ TAMAMEN SİYAHA DÖNMÜŞTÜ

The Sun Gazetesi’nde yer alan habere göre, aşırı alkol tüketimi nedeniyle hastaneye giden bir adan penisinden olan adamın BT taramasında genişlemiş prostatında çok sayıda gaz içeren apse olduğu görüntülendi. Ayrıca, "üretra ve sünnet derisi, skrotum ve rektal parmaklardan gelen bol miktarda cerahatli, yeşilimsi ve kötü kokulu akıntı" tespit edildi. Penisin tamamen siyah olduğunu ve çürüdüğünü gören doktorlar, hastaya "toplam penis nekrozu" yapmak zorunda kaldı. Ameliyata onay veren hastaya penisi kesildikten sonra doku bulunamadı.

Bir hafta sonra ayaktan tedavi görerek taburcu edildi.

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SON DERECE NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

Üroloji Vaka Raporu dergisinde yer alan habere göre, doktorlar bu durumun organın bol kanlanması nedeniyle oluştuğunu ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.

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