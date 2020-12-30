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Çok fazla porno izlemek beyninizi nasıl etkiliyor?

30.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Çok fazla porno izlemek beyninizi nasıl etkiliyor?

İnsanları çok fazla porno izlememeleri konusunda uyaran bir terapist, pornonun beyinde yarattığı hasardan korunmanın yolunu açıkladı.

Kendini düşünce koçu ve anksiyete uzmanı olarak tanımlayan Paul Sheppard, TikTok hesabından bir video paylaştı.

Porno bağımlısı birinin yaşayabileceği semptomları anlattığı video 220 binin üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Paul, bir sonraki videosunda ise fazla porno izleyen insanların beynini nasıl yeniden başlatabileceğine dair ipuçları paylaşarak, bu tür içerikler yerine stres atmak için egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

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Paul paylaştığı ilk videoda “Porno aklınızı ve hayatınızı işte böyle berbat edebilir. Çok fazla porno izlemek, beyninizi etkiler. Böylece gerçek biriyle seks yapmak yerine pornoyu tercih edersiniz. Çok fazla porno izlemek performans kaygısı, ereksiyon problemleri yaşamanıza neden olur ve beden algınızı negatif etkiler” dedi.

Pornonun insanlarda nasıl bağımlılık yaptığını anlatan Paul “Porno süper bir uyarıcıdır. Diğer bir deyişle dopamin seviyesini doğal olmayan bir şekilde yükseltir ve bu da insanlarda bağımlılık yapar. Diğer şeylerin daha az zevk verdiğini, iyi hissetmek için tekrar porno izlemeniz gerektiğini düşünmeye başlarsınız” dedi.

Paul’ün insanları uyardığı diğer belirtiler ise şöyle, sisli beyin, şaşkınlık ve yorgunluk hissi, motivasyon kaybı, hoşgörüsüzlük.

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Videoyu izleyen bir kullanıcı Paul’e beynin nasıl tekrar düzelebileceğini sorunca, Paul sayfasında “Çekimser kalarak beyninizi tamamen yeniden başlatın ve başka bir şeylerle meşgul olun” yazdığı bir video paylaştı.

Paul insanlara utanmamaları gerektiğini ve kendilerini kabul ederek yardım aramalarını söyledi. Paul’ün verdiği bir diğer tavsiye ise egzersiz yapmak ve rahatlamanın yollarını öğrenmek. Paul ayrıca “Alışkanlığınız nedeniyle hayatta neleri feda ettiğinizi listeyelin ve onları geri almak için kendinize söz verin. Bunu yenmeniz gereken bir zorluk olarak düşünün” dedi.


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