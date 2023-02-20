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‘Çok fena! Hayatımda böyle bir şey görmedim’ Depremde parçalanan o yol günler sonra yeniden görüntülendi…

20.02.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin etkisi her geçen gün daha fazla kendisini hissettirirken bölgeden gelen görüntüler de dehşete düşürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta depremde yarılan yol havadan görüntülendi. Gördükleri manzara karşısında şaşıran sürücüler geri dönmek zorunda kalırken “Yollar çok fena. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.

‘Çok fena! Hayatımda böyle bir şey görmedim’ Depremde parçalanan o yol günler sonra yeniden görüntülendi…

Depremde parçalanan yollar dehşetin boyutunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta ikiye bölünen yol ve çevresindeki arazilerde oluşan derin çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen bağlantı yoluna giren sürücüler geri dönmek zorunda kalırken, yarılan yol dron ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerindeki bağlandı yolu ortadan ikiye bölündü.

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Yol ve çevresinde bulunan arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yanlışlıkla yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Trafiğe tamamen kapanan yol dron ile havadan görüntülendi.

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Yarılan yola giren sürücü İbrahim Aslan, “Gaziantep'ten geliyorum. Ustamın babası öldü mevlitten geliyorduk. Geldiğimiz yolda yanlış girdik. Yollar çok fena. Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.

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