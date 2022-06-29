Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan deniz kıyısından bikinili poz verdi!

Komedi programı Çok Güzel Hareket 2'nin başarılı oyuncularından biri olan Fatma Tezcan, sıcak havalarda soluğu denizde aldı. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Tezcan, takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

BİKİNİSİYLE DENİZ KENARINDAN POZ VERDİ

1998 doğumlu Fatma Tezcan 24 yaşındadır.

Oyuncu kimliğiyle öne çıkan isim, sıcak havanın tadını çıkardı.

Deniz kenarından oturarak bikinili poz veren Tezcan'a takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Tezcan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi boyunca örnek öğrenciler arasında yer aldı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Eğitim döneminde voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendi.



