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  4. Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan deniz kıyısından bikinili poz verdi!

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan deniz kıyısından bikinili poz verdi!

29.06.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatma Tezcan sevilen proje Çok Güzel Hareket 2'de oyunculuk performansıyla dikkat çeken isimlerden biri. Başarılarıyla ön plana çıkan isim sosyal medya pozuyla da magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan deniz kıyısından bikinili poz verdi!

Komedi programı Çok Güzel Hareket 2'nin başarılı oyuncularından biri olan Fatma Tezcan, sıcak havalarda soluğu denizde aldı. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Tezcan, takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

BİKİNİSİYLE DENİZ KENARINDAN POZ VERDİ

1998 doğumlu Fatma Tezcan 24 yaşındadır.

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan siyah bikinisiyle deniz kıyısından poz verdi!

Oyuncu kimliğiyle öne çıkan isim, sıcak havanın tadını çıkardı.

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan siyah bikinisiyle deniz kıyısından poz verdi!

Deniz kenarından oturarak bikinili poz veren Tezcan'a takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan siyah bikinisiyle deniz kıyısından poz verdi!

Tezcan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi boyunca örnek öğrenciler arasında yer aldı.

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan siyah bikinisiyle deniz kıyısından poz verdi!

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan siyah bikinisiyle deniz kıyısından poz verdi!

Eğitim döneminde voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendi.

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan deniz kıyısından bikinili poz verdi!

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan deniz kıyısından bikinili poz verdi!

Çok Güzel Hareket 2 oyuncusu Fatma Tezcan deniz kıyısından bikinili poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2
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