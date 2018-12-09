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Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

'Çok Güzel Hareketler 2' yeni kadrosuyla çekimlerine başlandı. Peki, herkesin heyecanla beklediği yapım hangi kanalda yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan konuştu.

Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanalda yayınlanacak?

'Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM’den roman ve dergi alan Erdoğan, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.

Erdoğan, “Biliyorsunuz Çok Güzel Hareketler Bunlar’ı tekrar çekmeye başladık. Yeni ekip, yeni kadro çekimlere start verdik" dedi.

51 yaşındaki Erdoğan, "Henüz kanal belli değil, imzalar atılmadan söylemem doğru olmaz. İlerleyen günlerde duyarsanız zaten” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yapıp hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Organize İşler 2 ise 1 Ocak 2019'da vizyonda olacak. (Medyatava)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeni kadroyu gördük çok g.hareketlerde kimse izlemedi hemen eski oyuncularla yenileri karma yaptınız yenileri kimse izlemedi sevmedi oguzhan koclar ibrahimler metin yıldızlar bunlar izlettirir bence bosa yormayın
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