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Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlamıştı! Ayça Erturan resmen eridi! Tam 20 kilo verdi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 15:25
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ayça Erturan şimdilerde değişimiyle gündemde. Nova adında bir kızı olan Erturan doğumdan sonra aralıklı oruç yaparak tam 20 kilo verdi. Ünlü ismin son hali büyük beğeni topladı.

MYNET-Komedyen Levent Kırca'nın oğlu, yönetmen Oğulcan Kırca ile 2014 yılında nikah masasına oturan Ayça Erturan 2021 yılında Nova adını verdiği kızını kucağına aldı.

erturan

Son dönemde Akıncı ve Maviye Sürgün dizilerinde boy gösteren Erturan şimdilerde değişimiyle gündemde.

eski hali

Aralıklı oruç tutarak 20 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu son haliyle büyük beğeni topladı.

son hali 33

YORUM YAĞDI

Ayça Erturan'ın sosyal medyadaki pozlarını görenler; 'sana ne oldu böyle?', 'resmen erimiş', 'çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

son hali 4

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Erturan, oyunculuk yapmak için Amerika'ya görüşmeler yapmaya gideceğini de açıkladı.

SON HALİ 3

SON hali 2

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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar Ayça Erturan
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