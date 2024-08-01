Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlamıştı! Ayça Erturan resmen eridi! Tam 20 kilo verdi...

MYNET-Komedyen Levent Kırca'nın oğlu, yönetmen Oğulcan Kırca ile 2014 yılında nikah masasına oturan Ayça Erturan 2021 yılında Nova adını verdiği kızını kucağına aldı.

Son dönemde Akıncı ve Maviye Sürgün dizilerinde boy gösteren Erturan şimdilerde değişimiyle gündemde.

Aralıklı oruç tutarak 20 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu son haliyle büyük beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Ayça Erturan'ın sosyal medyadaki pozlarını görenler; 'sana ne oldu böyle?', 'resmen erimiş', 'çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile adını geniş kitlelere duyuran Ayça Erturan, oyunculuk yapmak için Amerika'ya görüşmeler yapmaya gideceğini de açıkladı.