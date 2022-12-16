Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın efsane ismiydi! Acun Ilıcalı duyurdu... Murat Eken, Survivor'a katılacak

Son dakika: 'Survivor'da yarışmacılar kim?' sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonda yarışacak olan Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in isimlerini açıklamıştı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR İLE TANINDI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk kuşağın sevilen oyuncusu Murat Eken'in de Survivor'da yarışacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı paylaşımında "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



