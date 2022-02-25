Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız ismiydi! Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşinin pozuna beğeni yağdı

29 Eylül 1981 İzmir doğumlu 40 yaşındaki oyuncu Şahin Irmak'ın eşi Asena Tuğal Instagram pozuyla gündeme geldi. Instagram'da 195 bin takipçisi bulunan Tuğal'ın o pozu dikkat çekti. Irmak'ın eşi Asena Tuğal, 2006 Miss Turkey'de dördüncü güzel seçildi.

ŞAHİN IRMAK'IN EŞİNİN POZU DİKKAT ÇEKTİ

Dekolteli pozlarıyla da gündeme gelen Tuğal'ın Instagram pozuna takipçileri, "Çok güzelsin Asena", "Çok zarifsiniz", "Prenses" tarzında yorumlar yaptı.

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin gibi isimlerle aynı dönemde sahne alan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu Şahin Irmak'ın eşi Asena Tuğal da Irmak gibi oyuncudur.

Miss Turkey'de derece yapan Tuğal Miss International yarışmasında "Miss Smile" ödülüne layık görüldü.

Masumiyet, Erkek Severse, Afili Aşk, Kertenkele: Yeniden Doğuş gibi projelerde yer alan Tuğal 37 yaşındadır.

Öte yandan Asena Tuğal'ın, dekolteli pozları da dikkat çekmişti.

"ÇOCUKLA UĞRAŞAMAM, HERKES ÜREMEMELİ"

Şahin Irmak verdiği bir röportajda çocuk beklentilerinin olup olmadığına dair sorulan soruya "Bence herkes ürememeli" diyerek, " Çocuk çok ciddi bir konu. “Heveslendim, benim de çocuğum olsun, annemler de istiyor, hadi yapalım...” Benim için çocuk öyle bir şey değil. Çok büyük bir sorumluluk ve ben o sorumluluğu alabilecek gibi hissetmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Şahin Irmak Çok Filim Hareketler Bunlar, Kutsal Damacana: Dracoola, Düğüm Salonu, Deli Dumrul gibi projelerle de kamera önüne geçti. 2018 yılında Asena Tuğal ile evlenen 2012'de Sadri Alışık Ödülleri Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

