Çok Güzel Hareketler'in yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler 2 ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Emre Aslan'ın sevgilisi de tanıdık çıktı. Ünlü çiftin aşk pozlarına beğeni yağıyor.

24 yaşındaki başarılı tiyatro oyuncusu Emre Aslan, lisans eğitimini otomotiv üzerine aldı.

Üniversite öğrencisiylen Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydolan Emre Aslan, Birce Akalay ve İlker Ayrık'ın yer aldığı Yedi Kocalı Hürmüz tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Organize İşler Sazan Sarmalı filminde de kamera karşısına geçen Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınırlığını arttırdı.

Çok Güzel Hareketler 2'ye veda ederek izleyiciyi üzen Emre Aslan'ın sahne dışındaki yaşamı merak uyandırdı.

Emre Aslan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı İrem Derici ile aşk dedikodularına karışmıştı. İddiaya göre 2 yıllık ilişkisini bitiren Emre Aslan, mutluluğu İrem Derici'de bulmuş, hatta İrem Derici, oyuncu sevgilisine müzik çalışmaları konusunda destek vermişti.

Emre Aslan, şimdilerde TikTok fenomeni Cemre Solmaz ile aşk yaşıyor.

Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikilinin paylaşımlarına yorum yağıyor.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Cemre Solmaz'ın TikTok'ta 10, YouTube'da ise 2 milyon abonesi mevcut.

Emre Aslan, sevgilisi Cemre Solmaz ile verdiği aşk pozlarına ''Nazar boncuğum'' ve ''Evet diyorum, doğdu güneşim'' gibi notlar düşüyor.





