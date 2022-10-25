MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çok Güzel Hareketler'in yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler'in yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

25.10.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosuna veda ettiğini açıklayarak sevenlerini üzen yakışıklı oyuncu Emre Aslan'ın özel yaşamı merak konusu oldu. Şimdilerde ekrana dönüp dönmeyeceği netlik kazanmayan genç yıldızın sevgilisini görenler hayret etti. Meğer o da çok ünlüymüş...

Çok Güzel Hareketler'in yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler 2 ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Emre Aslan'ın sevgilisi de tanıdık çıktı. Ünlü çiftin aşk pozlarına beğeni yağıyor.

24 yaşındaki başarılı tiyatro oyuncusu Emre Aslan, lisans eğitimini otomotiv üzerine aldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Üniversite öğrencisiylen Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydolan Emre Aslan, Birce Akalay ve İlker Ayrık'ın yer aldığı Yedi Kocalı Hürmüz tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Organize İşler Sazan Sarmalı filminde de kamera karşısına geçen Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınırlığını arttırdı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler 2'ye veda ederek izleyiciyi üzen Emre Aslan'ın sahne dışındaki yaşamı merak uyandırdı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Emre Aslan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı İrem Derici ile aşk dedikodularına karışmıştı. İddiaya göre 2 yıllık ilişkisini bitiren Emre Aslan, mutluluğu İrem Derici'de bulmuş, hatta İrem Derici, oyuncu sevgilisine müzik çalışmaları konusunda destek vermişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Emre Aslan, şimdilerde TikTok fenomeni Cemre Solmaz ile aşk yaşıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ikilinin paylaşımlarına yorum yağıyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Cemre Solmaz'ın TikTok'ta 10, YouTube'da ise 2 milyon abonesi mevcut.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Emre Aslan, sevgilisi Cemre Solmaz ile verdiği aşk pozlarına ''Nazar boncuğum'' ve ''Evet diyorum, doğdu güneşim'' gibi notlar düşüyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yakışıklı oyuncusu Emre Aslan'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! 'Evet diyorum, doğdu güneşim'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunu paylaştı! Görenler şoke oldu Oğlunu paylaştı! Görenler şoke oldu
Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."Erotik pozlarıyla gündemde... "Onlyfans'tan 1 aylık kazancım..."
Görenler ikizi zannetti! Gülşen'in yeğeni şoke ettiGörenler ikizi zannetti! Gülşen'in yeğeni şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar Emre Aslan cemre solmaz Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Eski deyip geçmeyin, para kazandırıyorlar!

Eski deyip geçmeyin, para kazandırıyorlar!

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

İlginizi Çekebilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.