HABER

"Çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 08:04 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini ifade etti - Donald Trump: - "Artık Suriye'den çekiliyoruz ama hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda kararlı olduğunu ancak çekilme işleminin kısa zamanda yapılacağına dair bir şey söylemediğini bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık koltuğuna oturduğu zamanlarda, Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünün DEAŞ'ın kontrolü altında olduğunu ancak kendi döneminde DEAŞ'ın Irak'tan tamamen silindiğini, Suriye'de ise az sayıda kaldığını hatırlatan Trump, "Artık Suriye'den çekiliyoruz ama hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim." dedi.

Öte yandan Trump, artık bölge ülkelerinin DEAŞ ile savaşması gerektiğini belirterek, "Rusya ve İran DEAŞ'tan bizim nefret ettiğimizden daha fazla nefret ediyor. Türkiye, belki bizim kadar olmasa da DEAŞ'tan nefret ediyor. Tüm bu ülkeler DEAŞ'tan nefret ediyor. Bizim yaptığımız gibi, biraz da onlar kendi mahallelerinde savaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İsrail'de, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda gazetecilere açıklama yapmış, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti.

PARTNERGördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...Gördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...
Çarpıcı sözler: Ateistler, Kuran'a daha uygun yaşıyorlarÇarpıcı sözler: Ateistler, Kuran'a daha uygun yaşıyorlar
Ankara'da 100 asker hakkında yakalama kararı!Ankara'da 100 asker hakkında yakalama kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump DEAŞ Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin 'Yabancıya gitmesin' diye nişanlamak istediği kız ortalıktan kayboldu!

'Yabancıya gitmesin' diye yaptı! Kızı ortalıktan kayboldu

Uyuyakalan manava hırsız şoku

Karşısındaki kasadan para çaldı, ruhu bile duymadı

İlahiyatçı Kılıç'tan 'ateist' çıkışı: Kuran'a daha uygun yaşıyorlar

Çarpıcı sözler: Ateistler, Kuran'a daha uygun yaşıyorlar

Ankara'da FETÖ operasyonu! 100 asker hakkında yakalama kararı

Ankara'da 100 asker hakkında yakalama kararı!

İstanbul'da kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı

İstanbul'da kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı

Danıştay'dan flaş karar! Madalya ve nişanlara Atatürk geri döndü

Danıştay'dan flaş karar! Madalya ve nişanlara Atatürk geri döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.