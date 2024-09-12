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Çok ilgi görüyor! 70 yıllık ama satmaya elleri gitmiyor... Tatile de çalışmaya da onunla gidiyorlar

12.09.2024 09:29
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Türkiye’nin en kaliteli incir ve kestanesinin yetiştirildiği Aydın dağlarında kullanılan, en yenisi 49 yıllık en eskisi ise 70 yıllık olan cipler aradan geçen bir ömre rağmen halen cazibesini kaybetmedi. Pek çoğu dededen babaya, babadan oğula miras kalan yeşil cipler halen ilk günkü gibi trafikte seyrine devam ediyor.

Çok ilgi görüyor! 70 yıllık ama satmaya elleri gitmiyor... Tatile de çalışmaya da onunla gidiyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Dağeymir Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yapan Nevzat Demir, yaşça kendisinden büyük olan cipinden vazgeçemediğini, dağlardaki arazilerine çalışmaya da sahil kasabalarına tatile de yeşil cipiyle gittiğini söyledi. Yeşil ciplerin eskiden dağlarda başka araçlar iş görmediğinden ve ekonomik sorunlardan dolayı mecburiyetten dolayı kullanılırken artık mecburiyetten değil keyiften kullanıldığını kaydeden Demir, “Nostaljik bir araç olmasına rağmen halen çok iyi. Özellikle dağlarda çok işimizi görüyor. Ailece alışmışız başka araç kullanmıyoruz. Hem seyahat hem de yük taşımada bu 60 yıllık aracı keyifle kullanıyoruz” dedi.

"HER ŞARTTA İŞİMİZİ GÖRÜYOR! BU NEDENLE SATAMIYORUZ"

İlk olarak 1954 yılında imal edilmeye başlanıp son serisi 1970 yılında üretilen yeşil ciplerin yerini yeni model araçların tutmadığını belirten Nevzat Demir, tek sıkıntısı klimalı olmaması açık olduğu için o da mümkün değil. Arazilerde işimiz olduğunda katır niyetine, gezip tozacağımızda at niyetine kullanıyoruz. Her şartta işimizi görüyor. Bu nedenle satamıyoruz. Hatta gittiğimiz yerlerde çok ilgi görüyor” diye konuştu.

“TEK SIKINTISI TAMİR EDEN KİŞİ SAYISININ AZALMASI”

Yeni nesil araçların tamamen bilgisayar yardımı ile tamir edilmeye başlandığını ancak yaşları 60-70 yılı bulan bu araçlarda beyin olmadığı için tamirinin de ciddi bir ustalık gerektirdiğini kaydeden Nevzat Demir, “Yeni nesil ustalar bu araçların derdinden pek anlamıyor. Eski ustalar daha iyi anlardı. Şimdi bu araçların tamirini yapan usta çok az kaldı” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Araç araba
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