Çok ilginç hikaye: Neden annemle evlendim?

1971 yılında, feminizmin ilk yıllarında California Eyalet Üniversitesi profesörü Lillian Faderman, akademi yöneticilerinden Phyllis Irwin ile öğrencilere program hazırlamak için ilk defa temas kurdu. İlk görüşmeleri neredeyse yarım asır sürecek bir aşk hikayesinin başlangıcı oldu. Lillian ve Phyllis tanıştıklarında ABD'nin neredeyse tüm eyaletlerinde LGBTİ bireylere karşı ayrımcı yasalar yürürlükteydi. Bu eyaletlere California da dahildi. California eşcinsel bireylerin cinsel ilişkiye girmesini yasal kabul eden yasa ancak 1975'te geçti. Yasa bir yıl sonra yürürlüğe girdi. AİLE OLMAYI İSTEDİLER Çift engellere rağmen, birlikte bir aile kurmayı çok istiyordu. O dönem 40'lı yaşlarının sonundaki Phyllis, yasal çıkmaza karşısında, aile kurmak için çareyi 30'lu yaşlarındaki partneri Lillian'ı yasal olarak evlat edinmekte buldu ve bu görülmemiş bir durum ortaya çıkardı. 2008'de, California'da eşcinsel evlilik yasallaşınca, Phyllis ve kızı Lillian evlenme kararı aldı. CİNSEL YÖNELİMLERİNİ GİZLEDİLER Çift sevgili olmaya başladığında, cinsel yönelimlerini açık bir şekilde dile getiremiyordu.

Phyllis, "O zamanlar, bu konu hakkında konuşmamamız ve hayatımıza devam etmemiz gerektiğini biliyorduk." diyor. Üniversitedeki iş arkadaşlarımız kısa süre içinde aramızdaki ilişkiyi anladı. Üniversitede sürekli birlikte dolaştığımız için bize "Phyllian" veya "Lilis" diye sesleniyorlardı. "Lezbiyenliğin tarihi hakkında kitaplar yayınlamaya başladığımda ise herkes bizim eşcinsel bir çift olduğumuzu anladı." ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA KARAR VERDİLER Çift 1974 yılında birlikte çocuk yapmaya kararı alınca, Phyllis'den 11 yaş küçük olan Lillian, çocuk sahibi olmak için bir üreme sağlığı uzmanına danıştı. Lillian gülerek, "Dünyadaki diğer tüm çiftlere göre daha çok yasal bağımız var" diyor

O zamanlar suni döllenme, özellikle bekar kadınlar için olağandışı bir durumdu, ancak Lillian doktoru ikna etti. "Doktor çocuk yapmak istiyorsam neden evlenmediğimi sordu." Ben de yanıt verdim: "34 yaşındayım, doktoram var, üniversitede kıdemli başkan yardımcısıyım. Erkeklerin bunu kaldırmasının zor olduğunu düşünüyorum" ÜÇ KİŞİLİK BİR AİLE Doktor suni döllenme operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra Lillian, 1975 yıllında çiftin tek çocuğu olan Avrom'u doğurdu.

Oğulları doğduktan kısa bir süre sonra önlerİne yasal engeller çıktı. Lillian, "Aramızda yasal bir bağ olmadığı için çok endişeliydik" diyor. "Bizi en çok endişelendiren durumlardan biri, Phyllis, Avrom'u hastayken doktora götürdüğünde, onun yasal ebeveyni gözükmemesiydi. Oğlunun üzerinde yasal bir hakkı olmaması beni çok üzdü." O dönemde, aynı cinsiyete sahip insanların suni döllenme yoluyla çocuk sahibi olması yasaktı. 'EVLENEN ANNE-KIZ' Çift, California yasalarına göre, aralarında 10 yaş veya üzeri yaş farkı olan yetişkinlerin birbirlerini evlat edinmesinin yasal olduğunu keşfetti. Bu şekilde, Phyllis aslında yasal olarak Avrom'un anneannesi olabilirdi. Amerika'da 1970'ler sırasında aynı cinsiyetten iki kişi ilişki yaşadığı için hukuken cezalandırılabiliyordu

Çift, karar vermekte tereddüt etmedi. Avrom'la aramda yasal bir bağ olması için bunu basit bir çözüm olarak gördüm. "Hiç bir zaman anne ve kız olarak hissetmediğimiz için bu durumu garipsemedik. Yasaların etrafından dolanmak için böyle kararlar almak zorunda kaldık."

'ANNE PHYLISS' Sonra bu durumu etraflarına farklı şekilde anlatmaya başladılar. "Avrom doğduğu dönem iki lezbiyen annesi olan pek çocuk yoktu, bu sebeple küçükken oğlumuz Phyllis'i arkadaşlarına anneannesi olarak tanıtıyordu. "Avrom'un Phyllis'in annesi olduğunu bilmesine rağmen, arkadaşlarına böyle anlatmak onun için daha kolaydı." Avrom Phyllis'e her zaman "Anne Phyllis" olarak seslendi. Bugün 45 yaşında ve ona hala bu şekilde sesleniyor. California'da 2008 yılında eşcinsel evliliklerin yasal olmasından bir gün sonra, Lillian ve Phyllis evlendi. Evlat edinmeyi ortadan kaldırmadıkları için, yasal olarak 'evlenmiş anne ve kız' olarak hayatlarına devam ediyorlar. "Bizim için evlat edinmek sadece kağıt üstünde bir karardı, bu yüzden bu durumu önemsemiyoruz." BEKLENMEYEN GELİŞME Çift sonrasında şoke edici bir gerçekle karşılaştı. California yasalarına göre yaptıkları evlilik, evlenmeden önce yaptıkları evlatlık anlaşmasını bozmadıkları için hükümsüz sayıldı. Aynı zamanda, Amerika'nın bazı eyaletlerinde ensest bir ilişki içerisinde yer aldıkları için cezai yaptırımlarla karşılaşabilirlerdi.