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"Çok kardeşli çocuklar daha başarılı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kırşehir'de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli sosyal araştırmasında, kardeş sayısı fazla olan ailelerde yetişen çocukların daha uyumlu, başarılı ve mücadeleci olduğu ortaya çıktı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, lise öğrencilerinin yaptığı TÜBİTAK destekli sosyal araştırma, kardeş sayısı fazla ailelerde yetişen çocukların daha uyumlu, başarılı ve mücadele kapasitesinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Musa Sarıatlı ve Ramazan Taha Gül, öğretmenlerinin de desteğiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında "Kardeş Sayısının Sosyalleşmeye ve Olgunlaşmaya Etkisi" konulu araştırma yaptı.

Öğrenciler çalışmalarında, 25'i tek çocuk, 25'i çok kardeşli 50 lise öğrencisi ve 25'i tek, 25'i çok kardeşli 50 ortaokul öğrencisi olmak üzere 100 öğrenci ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme yaptı.

Öğrencilerin ev ve okuldaki davranışlarını inceleyen araştırmacı öğrenciler, paylaşma duygusu, arkadaş ilişkileri, grup çalışmaları, sorumluluk, risk alma, yabancı ortamda kendilerini ifade etme becerisi, parayı doğru kullanma, tutumlulukla ilgili sorulara cevap aradı.

Açık uçlu soruları yönelten ve konuşmaları kaydeden öğrenciler, zaman zaman da denek öğrencilerin evlerinde kardeşlerle iletişimlerini inceledi. Çetele tutularak sınıflandırılan cevaplar 5 kişilik bir ekip tarafından değerlendirildi.

Öğrencilerden Musa Sarıatlı, AA muhabirine, "gelecek nesillerin daha huzurlu, mutlu, uzlaşıcı ve toplumsal düzenin daha iyi olması için ebeveynlerin tek çocuk ya da çok çocuk sahibi olması" tartışmalarına açıklık getirebilmek amacıyla böyle bir araştırmayı planladıklarını söyledi.

Araştırmaya katılmayı kabul eden ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinden izin alarak çalışmalarına başladıklarını ifade eden Sarıatlı, "İki 9. sınıf öğrencisi ve bir öğretmen ile kent merkezindeki bir meslek lisesi, bir Anadolu lisesi, diğeri de fen ve sosyal bilimler lisesinde okuyan 25 tek kardeşli ve 25 çok kardeşli lise öğrencisi ile il merkezindeki 4 farklı ortaokulda okumakta olan 25 çok kardeşli ve 25 tek kardeşli ortaokul öğrencisi ile görüşme yapıldı." dedi.

Diğer öğrenci Ramazan Taha Gül de "Bu çalışmada kardeş sayısının fazla olduğu ailelerde yetişen çocukların daha uyumlu, başarılı, problem çözme yeteneği daha fazla ve mücadele kapasitesinin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmamızda, çok kardeşli çocukların daha başarılı ve mücadeleci olduğunu tespit ettik. " diye konuştu.

Araştırmanın koordinatör öğretmeni Ahmet Demirsoy da hazırlanan soruların hem denek öğrencilerin kendilerine hem de sağlama oluşturma amacıyla velilere sorulduğunu, toplamından bir sonuç çıkarıldığını söyledi.

Demirsoy, "Mesela parayı doğru kullanma ve tutumlulukta yüzde 79, daha çok arkadaş edinme ve oyun ortamına daha çabuk uyum sağlamada yüzde 68, daha mücadeleci olmada yüzde 78, grup çalışmalarında yüzde 64, risk almada yüzde 67 ve yabancı ortamda kendini ifade etmede yüzde 65 ile kardeş sayısı fazla olan çocukların başarılı oldukları gözlemlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma Kırşehir Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi

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