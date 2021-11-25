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Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce...

25.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bakkal dükkanında kasada duran 9 yaşındaki çocuğu dolandıran kadın, kameralara yakalandı. Çok konuşarak kandırdığı çocuktan 200 lira ve sigara alan kadın, çocuğun korkarak gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Oğlunun olaydan etkilenerek okula gitmeyi bile reddettiğini söyleyen anne, oğluna yaşatılanların cezasız kalmamasını ve başkalarının canının yanmasına engel olunmasını istiyor.

Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce...

Olay, Çırpıcı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Resul Çınar Çelik ailesi dışarıdayken kısa süreliğine bakkal dükkanının kasasına geçti. O sırada genç bir kadın bakkaldan içeri girdi. Çocuktan 4 paket sigara isteyen şüpheli kadın, sürekli konuşarak çocuğun kafasını karıştırdı. 300 TL ve 4 paket sigarayı alan kadın, bakkaldan çıkmak isterken çocuk durumdan şüphelendi. Çocuğa 100 TL veren kadın olay yerinden uzaklaştı.

BAKKALA GİREN YABANCI UYRUKLU KİŞİ DE ONAYLADI

Şüpheli kadın kasada duran çocuğu oyalarken bakkal dükkanına yabancı uyruklu bir kişi de girdi. Yabancı uyruklu kişinin durumu anlamasını istemeyen şüpheli kadın, aldığı suyu dışarı taşımasını istedi. Adam suyu dışarı taşırken şüpheli kadın da hırsızlığı gerçekleştirdi.

ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadının dışarı çıkmasıyla olaydan şüphelenen çocuk peşinden gitti ama yetişemedi. Olayın hemen ardından annesi Berivan Çelik bakkal dükkanına geldi. Olayı annesi anlatan 9 yaşındaki Resul Çınar Çelik gözyaşlarına boğuldu. Bakkal dükkanının sahibi aile, kadının bulunmasını istiyor.

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"ÇOCUĞUN SÜREKLİ KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Yaşanan olayı anlatan Resul Çınar Çelik’in annesi Berivan Çelik, “Biz dışarıdaydık. Eşimle bir işimiz vardı. Çocuk dükkana bakıyordu. Bir kadın geliyor. Başında eşarp var. ‘Bana 4 tane sigara ver’ diyor. O sırada çocuğun sürekli kafasını karıştırmaya çalışıyor. ‘Bana para boz’ diyor. O arada da susmuyor. Çocuktan 2 tane 100 TL, 2 tane 50 TL alıyor. Çocuk da veriyor. Sigaraları alıyor. Oğlum da, ‘Bana para vermedin’ diyor. Oğlumun dediğine göre 2 tane 50 TL’yi fırlatıyor” dedi.

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"OĞLAN DA ARKASINDAN AĞLAYA AĞLAYA ÇIKIYOR"

Şüphelinin dükkana giren yabancı uyruklu kişiyi de oyaladığını dile getiren Çelik, “Yabancı uyruklu bir müşteri içeri giriyor. Anlamasın diye ‘Suyu taşımama yardım eder misin?’ diyor. Adam Türkçe bilmediği için anlamıyor. Suyu ona taşıtıyor. Oğlan da arkasından ağlaya ağlaya çıkıyor ama yokmuş. 4 paket sigara ve 200 lira alıyor. Oğlumun dediğine göre Türkçe konuşması düzgünmüş” dedi.

“OĞLUMA ÜZÜLDÜM”

Oğlunun psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen anne Çelik, “Bugün okula gidemedi. Sınavı vardı. Sınava giremedi. Çok üzgündü. Baya ağlamıştı. Allah yanına bırakmasın. Şikayetçi olacağım. Oğluma üzüldüm. Daha kötü bir şey olabilirdi. Ya ona zarar verseydi. Parasında da değiliz. Kesinlikle bulunmasını istiyorum. Yanına kalmasın. Başkalarına zarar da verebilir” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Zeytinburnu
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