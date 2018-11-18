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Çok konuşulacak araştırma! 'Araçlarda seyir halindeyken daha fazla seks yapılacak'

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırmaya göre, yakın bir gelecekte hayatımıza girecek olan sürücüsüz araçlar, insanların cinsel ilişkilerini de derinden etkileyecek ve araçlarda seyir halindeyken daha fazla seks yapılacak.

Çok konuşulacak araştırma! 'Araçlarda seyir halindeyken daha fazla seks yapılacak'

Yakın bir gelecekte hayatımıza girmesi beklenen sürücüsüz araçlar yaşam ve çalışma alışkanlıklarını değiştirecek. Yeni bir araştırmaya göre sürücüsüz araçlar, insanların cinsel ilişkilerini de derinden etkileyecek ve araçlarda seyir halindeyken daha fazla seks yapılacak. Direksiyonun bilgisayarlara teslim edildiği ve nispeten mahrem olan otonom araçların insanların yeni cinsel ilişki mekanı olacağı öngörülüyor.

Euro News’ten Kamuran Samar’ın haberine göre, Surrey ve Oxford üniversitelerinden Scott Cohen ve Debbie Hopkins'in araştırmasına göre otonom araçlar insanların cinsel yaşamlarını da yeniden şekillendirecek. Scott Cohen, "Seks kentsel turizmin bir parçası ve ticari seks de bunun bir parçası. Sürücüsüz araçların yasal veya değil daha fazla fuhuş olaylarına yol açacağı ihtimali bir hayli yüksek." diyor.

Amerikalıların zaten yüzde 60'ının araç içinde seks yapmış olduğuna dikkat çeken araştırma, sürücüsüz araçların seks turizmi için yeni bir trend oluşturabileceği belirtiliyor.

Otonom araçlarda cinsel ilişkinin 2040 yılından önce gerçek olmayacağını da belirten Cohen, teknolojinin ilerlediği ve fuhuşun yasal olduğu ülkelerde bu ikisinin bir araya geleceğini ve böylece seks turizminin canlanacağını söylüyor.

Araştırmada otonom araçların seks turizmi üzerindeki etkilerinden kısaca bahsediyor. Bu durumun gerçekleşmesi için söz konusu araçların iç dizaynı da uyuma ve yemek gibi faaliyetlere olanak sağlayacak şekilde tasarlanacak.

Özellikle yol üstünde bulunan küçük otellerin bu durumdan ciddi şekilde etkileneceğini belirten Cohen, insanların tasarruf etmek için de otel yerine araçlarında kalmayı tercih edeceğini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sürücüsüz araçlar cinsel ilişki araba otomobil

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güsül abdesti ne olacak müslüman işi değil
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