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Çok konuşulacak iddia! İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...

29.05.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçları belli oldu. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Oyların yüzde 47,84'ünü alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Yürüyüşümüz sürüyor" dedi. Söz konusu açıklamayla CHP liderinin bir sonraki seçimi işaret ettiğini savunan gazeteci Gürbüz Evren, "'Erdoğan'sız bir sonraki seçimi rahat kazanırız' gibi bir algı var" dedi.

Çok konuşulacak iddia! İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...

Aylardır merakla beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri dün akşam tamamlandı. Yaklaşık 54 bin geçerli oyun kullanıldığı seçimlerde sandıkların yüzde yüze yakını açılırken, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların 47,84'ünü aldı. Seçimlerin ardından gözler muhalefet cephesine çevrilirken, saat 21.30'u gösterdiğinde Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizler duracağız. Öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız." ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ SEÇİMİ Mİ İŞARET ETTİ?

Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajları değerlendiren gazeteci Gürbüz Evren, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı CNN Türk canlı yayınında önemli ifadeler kullanan Evren, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla bir sonraki seçimi işaret ettiğini savundu.

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"'ERDOĞAN'IN OLMADIĞI SEÇİM, KOLAY KAZANILABİLECEK BİR SEÇİM' DÜŞÜNCESİ VAR"

Evren, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bir sonraki seçimlerde sayın cumhurbaşkanı aday olamayacak. Onun için muhalefet cephesinde 'bir sonraki seçimi rahat kazanırız' gibi bir algı var. 'Erdoğan'ın olmadığı seçim, kolay kazanılabilecek bir seçim' düşüncesi var. Dolayısıyla kolay kazanılabilecek seçimde sayın Kılıçdaroğlu, partinin başında kalıp, adayı belirlemede söz sahibi olmak istiyor. Kendisi aday olmak değil adayı belirlemede söz sahibi olmak istiyor"

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