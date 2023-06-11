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Çok konuşulacak iddia: Twitter, o faturalarını ödemeyi reddediyor!

11.06.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter ve Google ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ın sözleşmesi bu ay yenilenecek olan Google Cloud'un faturalarını ödemeyi reddettiği iddia edildi.

Çok konuşulacak iddia: Twitter, o faturalarını ödemeyi reddediyor!

Platformer'ın haberindeki iddiasına göre Twitter, sözleşmesi bu ay yenilenecek olan Google Cloud'un faturalarını ödemeyi reddetti.

ÇOK YILLI SÖZLEŞME İDDİASI

Haberde, Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformunu devralmasından önce Twitter'ın Google ile diğer şeylerin yanı sıra, spam ile mücadele ve hesapların korunmasına ilişkin çok yıllı bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

Buna ek olarak, Twitter'ın bazı hizmetleri kendi sunucusunda barındırırken, diğerlerini Amazon ve Google'ın bulut platformlarında barındırdığı aktarıldı.

twitter

Ayrıca haberde, şirketler arasındaki anlaşmazlığın Twitter'ın güven ve güvenlik ekiplerini nasıl engelleyebileceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

"TWITTER, EN AZ MART AYINDAN BERİ..."

The Information ise Twitter'ın en az mart ayından beri Google ile olan sözleşmesini yeniden müzakere etmeye çalıştığını iddia etti.

Aynı kaynağın bir başka iddiasına göre Amazon, mart ayında Twitter'ı, bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services'e ödenmemiş faturaları nedeniyle reklam ödemelerini durduracağı konusunda uyardı.

MUSK'TAN SONRA MALİYETLER KISILDI

Musk'ın satın almasından bu yana Twitter maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü ve binlerce çalışanını işten çıkardı.

Kasım ayında Reuters'a konuşan bir kaynak, Musk'ın şirkete bulut hizmetleri harcamaları gibi altyapı maliyetlerini 1 milyar dolar azaltma talimatı verdiğini öne sürmüştü.

Şimdi Google ve Twitter'ın konuyla ilgili ne yorumları merak ediliyor.

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