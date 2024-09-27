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Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası! CHP yönetimiyle görüşmüş: "Beni cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayın"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.09.2024 11:09
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Hakkında ‘siyasi yasak gelecek’ iddiası olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP yönetimine "Beni cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayın" dediği iddia edildi. Söz konusu iddiayı dile getiren gazeteci İsmail Küçükkaya, bu bilgili iki kaynaktan teyit ettiğini belirtirken, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası! CHP yönetimiyle görüşmüş: "Beni cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayın"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 'siyasi yasak' kararının istinafta onaylanıp onaylanmayacağı merakla beklenirken; cumhurbaşkanlığı adaylığı da şimdiden tartışılmaya başlamıştı. Olumsuz bir karar alınması halinde CHP'nin İmamoğlu'nun adaylığını masaya yatırabileceği kulislerde konuşulurken çok gündem yaratacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

"TEYİT ETTİM" DİYEREK AÇIKLADI

Halk TV’de program yapan gazeteci İsmail Küçükkaya, “teyit ettiğim bir bilgiyi sizinle paylaşayım” diyerek Ekrem İmamoğlu kanadı ile CHP genel merkezi arasındaki bir diyalogdan bahsetti.

"İMAMOĞLU 'BENİ ADAY OLARAK AÇIKLAYIN' DEDİ" İDDİASI

Küçükkaya’nın iddiasına göre; Ekrem İmamoğlu "CHP beni cumhurbaşkanı adayı göstersin" talebinde bulundu.

Hakkında ‘siyasi yasak gelecek’ iddiası olan İmamoğlu’nun böyle bir isteği olduğunu ve bunu iki kaynaktan teyit ettiğini belirten Küçükkaya, “Ben bunu uygun bir yöntem olarak bulmuyorum” dedi.

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İşte İsmail Küçükkaya’nın çok konuşulacak o açıklaması;

"Bir süredir İmamoğlu'na yakın isimlerden 'İstinafta onaylanırsa adaylığımız ilan edilsin' denildiğini duyuyordum. Fakat CHP Genel Merkezi'yle İmamoğlu'nun kurmayları arasındaki toplantıda bu da konuşulmuş. Teyit ettim. Ayrıca, bu talebi İmamoğlu'ndan duyanlardan da bizzat duyanlardan duydum.

"İMAMOĞLU BİZZAT SÖYLEMİŞ"

Demiş ki 'Ya böylesine hukuk dışı bir girişim var. Beni engellemeye çalışıyorlar. Benim adımı şimdiden cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayabilir CHP.' Ben bunu başkalarından duyuyordum ama İmamoğlu söylemiş mi diye iki ayrı kaynaktan teyit ettirdim. Niye? siye sorduğumda da, 'Caydırıcı olur. Türkiye böyle bir hukuksuzluktan kurtulmuş olur' yanıtını veriyormuş İmamoğlu.

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KÜÇÜKKAYA: "BUNU DOĞRU BULMAM"

Ancak ben bunu doğrusu uygun bir yöntem olarak görmüyorum. Düşünsenize seçim ne zaman yapılacak belli değil. Hiç bir şey belli değil. Şimdiden CHP adayımız İmamoğlu diyebilir mi? Bu olmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ismail küçükkaya CHP
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