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Çok konuşulacak... Peş peşe gelen telefonlardan sonra Murat Ongun'un görevden alındığı iddia edildi! Arayan kişi...

18.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en çok konuşulan ismi Murat Ongun, bugün de gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülüğü makamını kaldırdığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde verdiği fotoğrafların ardından Murat Ongun eleştirilerin hedefi olmuştu. Ekrem İmamoğlu'na 'Murat Ongun'u görevden al' baskısı yapıldığı, telefonla arandığı iddia edildi. İşte çok konuşulacak iddianın detayları...

Çok konuşulacak... Peş peşe gelen telefonlardan sonra Murat Ongun'un görevden alındığı iddia edildi! Arayan kişi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim olan Murat Ongun, Karadeniz gezisi sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu. Tartışmalar sonrasında sessizliğini koruyan Murat Ongun için ilk kez konuşan Ekrem İmamoğlu, 'Kendisi benim yol arkadaşımdır. Gördüğüm ortamdan dolayı sözcülük makamını kaldırdım.' dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na iki kez telefon ettiği iddia edildi.

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'TALİMATI KILIÇDAROĞLU VERDİ' İDDİASI

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları sürüyor. Gezinin yankıları son olarak Murat Ongun'un yürüttüğü görev olan İBB Sözcülüğü makamının İmamoğlu tarafından kaldırılmasıyla gündeme geldi. Sözcülük makamının kaldırılmasının İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi olduğu öne sürüldü.

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Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkmış, gezi sırasında gazetecilerle çektirdiği bir fotoğrafın kamuyouyla paylaşılmasının ardından büyük tartışmalar başlamıştı. Karede özellikle İmamoğlu'na gezide gazeteci Nagehan Alçı'nın eşlik etmesi tepkilere yol açmıştı.

İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İmamoğlu tartışmalarla ilgili daha sonra özür dilemesine yol açacak "Vız gelir, tırıs gider" ifadesini kullanmıştı.

ONGUN: TARTIŞMALARI ÖNEMSEMİYORUZ

Eski İBB Sözcüsü Murat Ongun ise tartışmaların kızışması üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz."

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TELEFON GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN...

Murat Ongun'un yürüttüğü İBB Sözcülüğü makamının kaldırılmasının İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi sonrası uygulandığı öne sürüldü.

İddiaya göre, yaklaşık 1 saatlik bir telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na "Murat Ongun'u görevden al" talimatı verdi.

Daha önce de görevden alınması gündeme geldiği ileri sürülen Murat Ongun'un makamının kaldırılmasıyla Kılıçdaroğlu'nun talimatının yerine getirilmiş olduğu iddia edildi.

"MURAT BEY DİĞER İŞLERİNE DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşım. Başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Ama şu an gördüğüm ortamda sözcülük makamının birtakım verdiği sonuçlardan dolayı ve toplumun da buna gösterdiği refleksten ve bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor."

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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