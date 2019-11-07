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Çok konuşulan evin içinden fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

FATİH'te 4 kardeşin ölü bulunduğu evin içi görüntülendi.

Gülseli KENARLI-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te 4 kardeşin ölü bulunduğu evin içi görüntülendi.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler dün gece ölü bulundu. Kardeşlerin ölü bulunduğu dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not bulundu. Ölümlerdeki sır perdesi henüz kalkmadı. 4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor. Diğer bir oda da ise tekli bir koltuk üzerinde ve yerde kıyafetlerin bulunduğu kameraya yansıyor.

KEDİ MUTFAK CAMINDA BEKLİYOR

Evin mutfak camında ise 4 kardeşin beslediği kedi bekliyor. İçeride ise mutfak kapısının hemen önünde bir temizlik kovası, yanında bir çift terlik, mutfak tezgahı üzerinde bulaşıkların durduğu görülüyor.

“EKMEK, DOMATES, YUMURTA, PEYNİR ALDI"

Dairenin hemen altında bulunan bakkalın sahibi Yusuf Deniz, kendisine borçları olduğunu belirterek, “Borcu vardı, 'vereceğim' ekmek, domates, yumurta, peynir aldı. 'Salı günü' görüşürüz' dedi. Salı günü gelmeyince kapısına vurdum. Arkadaşı da geldi, kapıyı açan olmadı. 155'i aradık, iki ekip geldi" dedi.

(FOTOĞRAF)

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