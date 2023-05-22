Çok konuşulan o seçimdeki oy farkına dikkat çekti! 'İmamoğlu' açıklaması ses getirecek: "28 Mayıs'ı en çok etkileyecek..."

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylarının seçilememesi nedeniyle Türkiye seçim heyecanını bu kez ikinci tur için yaşıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın genel seçimlerde aldığı sonuçlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bekir Ağırdır, "Millet İttifakı neden bir araya geldiğini topluma tam olarak anlatamadı" dedi. Ağırdır, 14 Mayıs'ta oy kullanmayan seçmenin 28 Mayıs'taki önemini vurgularken "İBB seçimleri yenilendiği zaman Ekrem Bey, 8 puan fark yaptığında o farkın %4'ü ilk seçimde sandığa gitmeyenlerden gelmişti" açıklamasını yaptı. Fox TV'de konuşan Ağırdır'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA BİRKAÇ PUAN DÜŞÜŞ NORMAL"

Karşımıza çıkan tabloya baktığımızda Cumhur İttifakı gücünü korumuş gözüküyor. Pandemi, ekonomik buhran, deprem... Bunlara rağmen birkaç puan düşüş normal. Ülke kimlik kutuplaşmasına sıkışmış durumda.



KONDA Araştırma Başkanı Bekir Ağırdır

"ERDOĞAN'IN BÜTÜN HEDEFİ..."

Tepki oyları muhalefete geçmedi, iktidarın etrafında duran MHP ve Yeniden Refah'a geçti. Erdoğan'ın bütün hedefi seçimin ikinci tura kalmasıydı. Onu başardılar. Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta başarılı. Millet İttifakı neden bir araya geldiğini topluma tam olarak anlatamadı.

DİKKAT ÇEKEN 'KILIÇDAROĞLU' YORUMU

Kemal Bey her şeye rağmen başarılı. Partisiyle kendi oyu arasında da fark var. Kullanılan dil insanları uzlaşıdan giderek uzaklaştırıyor. Asıl problemimiz ortak ufku inşa edememek. Bunun için de başlangıç adımına ihtiyaç var.

"28 MAYIS'I ETKİLEYECEK BİRİNCİ TEMEL DİNAMİK BU"

28 Mayıs'ı etkileyecek dinamik, sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürmek. Katılımdaki artışa bakmak lazım. İBB seçimleri yenilendiği zaman Ekrem Bey, 8 puan fark yaptığında o farkın %4'ü ilk seçimde sandığa gitmeyenlerden gelmişti. Birinci temel dinamik bu.

"SİNAN OĞAN'IN SEÇMENİ ETKİLİ OLACAK"

İkincisi de Sinan Oğan'a oy vermiş olan kitlenin tercihi... Sinan Oğan'a oy veren vatandaşların tercihi de net olarak seçim sonuçlarına etki edecek. Seçmen, istikrar ve güven söylemini satın almış durumda. Millet İttifakı ise neden farklılıkların bir arada olduğunu seçmene anlatamamış durumda.



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de ikinci tura dair açıklama yapması bekleniyor.