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Çok konuşulan Putin ve Macron görüşmesi! Beden dili uzmanı her şeyi anlattı: Putin görüşmeyi ciddiye almadı

08.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da yaşanan kriz üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri başlıklarını ele almak için Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Kremlin Sarayı’nda ağırladı. Görüşme öncesinde Macron, havaalanında yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kremlin Sarayı’na geçmesi, görüşmenin yapılacağı odada Putin’in eli cebine karşılaması, ikilinin görüşme sırasındaki mesafedeki iletişimi psikolojik etkilerini, Beden Dili Uzmanı değerlendirdi.

Çok konuşulan Putin ve Macron görüşmesi! Beden dili uzmanı her şeyi anlattı: Putin görüşmeyi ciddiye almadı

Beden dili uzmanı Murat Ertan, Moskova’da gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un görüşmesini değerlendirdi. Görüşmenin önemsenmediğini karşılamada anlaşıldığını belirten 32 yıldır iletişim, beden dili, algı yönetimi gibi konularda eğitim veren Beden Dili Uzmanı Murat Ertan, “Söylendiğine göre Macron’un yaklaşık bir saat bekletildiği çok ciddiye almadığını ve görüşmenin olumlu yönde geçmeyeceğini ifade ediyor. Karşılarken Putin’in de kapıda karşılayıp buyur etmesi gerekir fakat masanın başında bekliyor, eliyle masadan destek alıyor.

''GÖRÜŞMEYİ ÖNEMSEMİYOR''

Görüşmeyi önemsemediğini ve ciddiye almayacağını en başta belirtiyor. Masanın mesafesi çok fazla ve dikdörtgen tipi denilen masalarda karşıtlık ve zıtlık söz konusudur. Masanın başına biri oturduğunda karşısındaki onun için rekabet havası içindedir. Normalde, yaklaşık bir buçuk metre kendi sağına oturtması gerekir. Mesafeyi en baştan oluşturmuş” değerlendirmesinde bulundu.

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''GÖRÜŞMENİN ÖNCESİNİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR''

Görüşme öncesinde algıların oturduğunu dile getiren Ertan, “Putin’in kendine göre bir algısı var. Görüşmenin öncesini değerlendirmek gerekiyor. Avrupa ya da ABD’nin Kırım ile ilgili bir algısı var ve Kırım’ın Ukrayna’nın olduğunu düşünüyor. Rusya Devleti ve Putin ise Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu düşünüyor. İletişim kuruluyor fakat çözüm anlamında mesafe olduğu yorumlanabilir” ifadelerine yer verdi.

''GÖZ TEMASINDAN KAÇINIYOR''

Putin’in jest ve mimik hareketlerinden iletişimden kaçındığı mesajı verildiğini aktaran Ertan, “Putin göz temasından kaçınıyor. İletişim de çok uzak olduğu için mesafe uzun ve konuşmalar anlaşılacak derecede değil. Kulaklıklarla iletişim kuruluyor ve Putin’in görüntülerde kulaklığını da çıkarttığı görülebiliyor” diye konuştu.

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''MACRON BİR DİRENÇ GÖSTERİYOR''

Masanın uzak köşesinde oturan Macron’un beden dilinin tepkisini dile getirmek istemediğinin altını çizen Ertan, “Macron ellerini bağlayıp çenesinde birleştiriyor. Söyleyeceklerinin olduğunu ve bunları gizlediğini, ağzını kapattığı mesajını veriyor. Bir direnç gösteriyor. Mimiklerinde bir düşüncenin olduğu anlaşılsa da belki tepkisi var fakat gösteremiyor. Strateji ve dengeler siyasette büyük önem taşıyor. O dengeler içerisinde rahatsızlığını ifade etmezken, beden dili ve mimikleri fikirlerini yansıtıyor” açıklamasında bulundu.

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''ELİ CEBİNDE OLMASI KENDİNE GÖRE BİR ÜSTÜNLÜK GÖSTERGESİ, ALAYCI BİR MESAJ''

Karşılamada Putin’in eli cebinde beklemesinin bir üstünlük göstergesi ifade ettiğini belirten Murat Ertan, “Putin karşılama esnasındaki bacak açıklığı belli bir mesafeyi oluşturuyor. Eli cebinde olması kendine göre bir üstünlük göstergesi. Yüz hatlarına baktığımızda bir noktada alaycı bir mesaj veriyor” dedi.

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Vladimir Putin
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