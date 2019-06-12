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Çok konuşulan tabela değiştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazılınca durum dün sosyal medyada günün konusu olmuştu. Aradan 24 saat geçmeden tabela yenisi ile değiştirildi.

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Bilecik girişindeki kavşağa Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne sipariş verilen türbe işareti sembollü Şeyh Edebali yazısı yanlış yazılarak gönderildi.

Tabela, Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından kontrol edilmeden yerine monte edildi. Yaklaşık 20 gündür bu şekilde duran yazının 'Şehy' Edebali yazması sürücülerin dikkatinden kaçmadı. Tabela yazısının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan sürücüler, ilginç tepki ve eleştirilerde bulunmuştu. Haberin yerel ve ulusal basında büyük yer bulmasının ardından 24 saat geçmeden tabela düzeltilerek, yerine yenisi konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyh Edebalı Bilecik

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