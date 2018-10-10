HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Çok kutuplu, çeşitlilik içinde bir dünya arzu ediyoruz. Dünyada sadece bir ülkenin söz söylediği, sesini yükselttiği bir uluslararası toplum doğru değil, gerçekçi de değil, adil de değil." dedi.

Şentop, Avrasya'da uluslararası iş birliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Gerek oturumlarla gerekse ikili görüşmelerle ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılmasına zemin hazırlayan toplantıya ilişkin görüşlerini paylaşan Şentop, toplantının Avrasya ülkeleri açısından önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

İlk olarak Rusya'da, ardından Güney Kore'de yapılan toplantının üçüncüsünün Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiğini anımsatan Şentop, buradaki toplantıya katılımın diğerlerine göre daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası iş birliği alanında bu tür toplantıların önemli olduğunun altını çizen Şentop, "Uluslararası alanda bazı tekellerin kırılması lazım. Bazı ülkelerin öncülük yaptığı kurum ve kuruluşlar var ve birkaç ülke birçok konuda öne çıkarak inisiyatif alıyorlar, diğer ülkelerin söylediklerini önemsemiyorlar. Bu açıdan bu tür işbirliklerin artması gerekiyor." diye konuştu.