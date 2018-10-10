HABER

"Çok kutuplu, çeşitlilik içinde bir dünya arzu ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: - "Çok kutuplu, çeşitlilik içinde bir dünya arzu ediyoruz. Dünyada sadece bir ülkenin söz söylediği, sesini yükselttiği bir uluslararası toplum doğru değil, gerçekçi de değil, adil de değil" - "Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünden hareketle, dünyada çeşitlilik, çok kutupluluk, birçok ülkenin inisiyatif aldığı, uluslararası barışa, ilişkilere katkı yaptığı bir yapının olması lazım. Bunun için de Avrasya Parlamentolararası iş birliği gibi kurumsallaşmalar önemli. Türkiye bunlara öncülük yapıyor, var olanları da destekliyor, aktif olarak içinde yer alıyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Çok kutuplu, çeşitlilik içinde bir dünya arzu ediyoruz. Dünyada sadece bir ülkenin söz söylediği, sesini yükselttiği bir uluslararası toplum doğru değil, gerçekçi de değil, adil de değil." dedi.

Şentop, Avrasya'da uluslararası iş birliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nı AA muhabirine değerlendirdi.

Gerek oturumlarla gerekse ikili görüşmelerle ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılmasına zemin hazırlayan toplantıya ilişkin görüşlerini paylaşan Şentop, toplantının Avrasya ülkeleri açısından önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

İlk olarak Rusya'da, ardından Güney Kore'de yapılan toplantının üçüncüsünün Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiğini anımsatan Şentop, buradaki toplantıya katılımın diğerlerine göre daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası iş birliği alanında bu tür toplantıların önemli olduğunun altını çizen Şentop, "Uluslararası alanda bazı tekellerin kırılması lazım. Bazı ülkelerin öncülük yaptığı kurum ve kuruluşlar var ve birkaç ülke birçok konuda öne çıkarak inisiyatif alıyorlar, diğer ülkelerin söylediklerini önemsemiyorlar. Bu açıdan bu tür işbirliklerin artması gerekiyor." diye konuştu.

Avrasya ülkelerinin dışında Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya ülkelerini kapsayan MIKTA kuruluşunun olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin bu tür girişimlere önem verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin dünya barışının sağlanması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi bakımından bu tür etkinliklerde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Şentop, "Asya, Avrupa dediğimizde dünyadaki ülkelerin üçte birini oluşturuyoruz. Etkili güç olabilir, dünyada da söz sahibi bir inisiyatif olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu tür kurumsallaşmalar önemli"

Yapılan bu çalışmalarla dünya barışına katkı sağlanacağına inandığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok kutuplu, çeşitlilik içinde bir dünya arzu ediyoruz. Dünyada sadece bir ülkenin söz söylediği, sesini yükselttiği bir uluslararası toplum doğru değil, gerçekçi de değil, adil de değil. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünden hareketle, dünyada çeşitlilik, çok kutupluluk, birçok ülkenin inisiyatif aldığı, uluslararası barışa, ilişkilere katkı yaptığı bir yapının olması lazım. Bunun için de bu tür kurumsallaşmalar önemli. Türkiye bunlara öncülük yapıyor, var olanları da destekliyor, aktif olarak içinde yer alıyor. Bu da onlardan birisi."

Buradaki toplantıdan uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, barışın sağlanması, ticaretin geliştirilmesi açısından dünyaya önemli mesajlar verileceğine işaret eden Şentop, parlamentoların, hükümetlerin ilişkilerine, iş birliklerine destek olması hatta güçlendirilmesi için gerekli altyapıları hazırlaması gerektiğini belirtti.

İkili görüşmelerde Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin'in "Bizim devlet başkanlarımız sık sık görüşüyorlar, parlamento başkanları olarak biz çok geride kaldık." açıklamasında bulunduğunu belirten Mustafa Şentop, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ve kendisinin de bu söze katıldığını kaydetti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Destici: Suudi Arabistan Trump’dan aldığı güç ve cesaretle saldırgan bir tutum sergiliyorDestici: Suudi Arabistan Trump’dan aldığı güç ve cesaretle saldırgan bir tutum sergiliyor
Denizlili eski bakanlara yeni görevDenizlili eski bakanlara yeni görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrasya çeşitlilik dünya TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İlginizi Çekebilir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalar

Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama

Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı

Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

Muharrem İnce hakkında gündemi sarsacak iddia!

AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!

AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.