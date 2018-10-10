HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Çok kutuplu, çeşitlilik içinde bir dünya arzu ediyoruz. Dünyada sadece bir ülkenin söz söylediği, sesini yükselttiği bir uluslararası toplum doğru değil, gerçekçi de değil, adil de değil." dedi.
Şentop, Avrasya'da uluslararası iş birliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nı AA muhabirine değerlendirdi.
Gerek oturumlarla gerekse ikili görüşmelerle ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılmasına zemin hazırlayan toplantıya ilişkin görüşlerini paylaşan Şentop, toplantının Avrasya ülkeleri açısından önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.
İlk olarak Rusya'da, ardından Güney Kore'de yapılan toplantının üçüncüsünün Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiğini anımsatan Şentop, buradaki toplantıya katılımın diğerlerine göre daha fazla olduğuna dikkati çekti.
Uluslararası iş birliği alanında bu tür toplantıların önemli olduğunun altını çizen Şentop, "Uluslararası alanda bazı tekellerin kırılması lazım. Bazı ülkelerin öncülük yaptığı kurum ve kuruluşlar var ve birkaç ülke birçok konuda öne çıkarak inisiyatif alıyorlar, diğer ülkelerin söylediklerini önemsemiyorlar. Bu açıdan bu tür işbirliklerin artması gerekiyor." diye konuştu.
Avrasya ülkelerinin dışında Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya ülkelerini kapsayan MIKTA kuruluşunun olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin bu tür girişimlere önem verdiğini ifade etti.
Türkiye'nin dünya barışının sağlanması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi bakımından bu tür etkinliklerde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Şentop, "Asya, Avrupa dediğimizde dünyadaki ülkelerin üçte birini oluşturuyoruz. Etkili güç olabilir, dünyada da söz sahibi bir inisiyatif olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Bu tür kurumsallaşmalar önemli"
Yapılan bu çalışmalarla dünya barışına katkı sağlanacağına inandığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok kutuplu, çeşitlilik içinde bir dünya arzu ediyoruz. Dünyada sadece bir ülkenin söz söylediği, sesini yükselttiği bir uluslararası toplum doğru değil, gerçekçi de değil, adil de değil. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünden hareketle, dünyada çeşitlilik, çok kutupluluk, birçok ülkenin inisiyatif aldığı, uluslararası barışa, ilişkilere katkı yaptığı bir yapının olması lazım. Bunun için de bu tür kurumsallaşmalar önemli. Türkiye bunlara öncülük yapıyor, var olanları da destekliyor, aktif olarak içinde yer alıyor. Bu da onlardan birisi."
Buradaki toplantıdan uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, barışın sağlanması, ticaretin geliştirilmesi açısından dünyaya önemli mesajlar verileceğine işaret eden Şentop, parlamentoların, hükümetlerin ilişkilerine, iş birliklerine destek olması hatta güçlendirilmesi için gerekli altyapıları hazırlaması gerektiğini belirtti.
İkili görüşmelerde Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin'in "Bizim devlet başkanlarımız sık sık görüşüyorlar, parlamento başkanları olarak biz çok geride kaldık." açıklamasında bulunduğunu belirten Mustafa Şentop, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ve kendisinin de bu söze katıldığını kaydetti.
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