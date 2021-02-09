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Çok miktarda kaçak makaron ve içki ele geçirildi

09.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Çok miktarda kaçak makaron ve içki ele geçirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla kaçak sigara ve içki ele geçirdi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla kaçak sigara ve içki ele geçirdi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM şubesine bağlı ekipler Ereğli ve Alaplı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu; 9 bin 800 adet içleri tütünle doldurulmuş Makaron, 62 bin 400 adet bandrolsüz makaron ile 30 adet (1 litrelik) yabancı bandrollü Gümrük Kaçağı/Sahte alkol (Votka) ele geçirildi. Her iki operasyonda toplamda 2 kişiye 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Çok miktarda kaçak makaron ve içki ele geçirildi

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