'Çok muamma' Dalgıçlar tesadüfen fark etti 'Kime sorduysam bilemedi! Yukarı çıktım, renk değiştirdi'

İklim değişiklikleri hava ve su sıcaklıklarının yanı sıra, ekosistemin de bozulmasına sebep oluyor. Sıcaklık sebebiyle bazı türlerin yaşam alanları değişirken, özellikle denizde bulunan canlılarda da değişimler yaşanıyor. Kuzeybatı Pasifik Okyanusu’nda bulunan Kore kaya balığı, kuzey siyah deniz levreği ve siyah kaya balığı olarak da bilinen "Sebastes schlegelii", artık İzmit Körfezi’nde görülmeye başlandı.

DALGIÇ TESADÜF ESERİ ZIPKINLA KORE KAYA BALIĞI AVLADI

Kaya balıkları alt familyasına ait, Scorpaenidae familyasının parçası olan Sebastinae alt familyasına ait yırtıcı deniz ışın yüzgeçli balık türü olan Kore kaya balığı, Çin, Kore Yarımadası ve Japonya açıklarında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde denize dalan dalgıç Levent Şişman’da tesadüf eseri zıpkınla Kore kaya balığı avladı.

"BALIK RENK DEĞİŞTİRDİ BEMBEYAZ OLDU"

2017 yılından beri zıpkınla balık avcılığı yapan dalgıç Levent Şişman, "Halıdere bölgesine evim çok yakın olduğu için haftanın 3 günü muhakkak suyun altında oluyorum. Pazar günü gerçekleştirdiğim dalış esnasında bir balık türüyle karşılaştım. Eksi 25 metrede tam kayaların olduğu yerde balık bana doğru gelmeye başladı. Kanatlarını çırpıyordu, orfoz, lahos, grida türlerinden zannettim. Ama biraz daha yaklaştıkça onun olmadığını anladım. Sonra avımı yaparak yukarı çıktım, balık renk değiştirdi bembeyaz oldu. Biraz daha incelediğimde üst sırtında 8-10 diken, arka üreme kısmında 2 diken, yanaklarında 5 tane taş şeklinde diken vardı. Bir dalış daha gerçekleştirdim ve aynı türün bir irisini daha vurdum" diye konuştu.

"ZEHİRLİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Balıkçılara danıştığını ancak kimsenin hangi balık türü olduğunu anlamadığını dile getiren Şişman, "Kime sorduysam balığın türünü bilemedi. Türkiye Zıpkıncılar Grubu’muza balığın fotoğrafını attım. Geçen sene Karadeniz’de Bartın’da bu balığın görüldüğünü balıkçı ağlarına takıldığını öğrendim. Türün Pasifik Kaya balığı olduğu söyleniyor. Profesör Mehmet Aydın, bir röportajında bu tür; zehirli, istilacı olduğunu ve diğer balık türleri için tehlikeli olduğundan bahsediyor. Japon kaya balığı olarak bilinin bu balık buraya nasıl geldi? Zehirli mi, yiyebilir miyiz? Bunun bilgisini merak ediyorum. Balığın fotoğraflarını çektim, il tarıma gönderdim, dönüş bekliyorum. Zehirli olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"KORE KAYA BALIĞININ BURAYA NASIL GELDİĞİ ÇOK MUAMMA"

Deniz suyu sıcaklığı son 3-4 senedir çok farklılık gösterdiğini belirten Şişman, "Akıntılar çok değişti. Şu an su sıcaklığı 25-26 derece. Bu yüksek bir değer. Onun için sıcak suyla beraber diğer okyanus balıkları buraya gelebiliyor. Bu scorpion cinsi familyaya ait. Yani aslan balığı, iskorpit, lipsoz gibi balıkların türünden. Bu balıklar zehirli olduğu için yakaladığım balığın da zehirli olduğunu düşündüm. Kore kaya balığının buraya nasıl geldiği çok muamma. Gemilerin balast sularıyla da gelmiş olabilir" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır