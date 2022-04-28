HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çok nadir görülen bir canlıya ait! Kanada'da ortaya çıktı: 450 milyon yıllık

Çok nadir görülen bir canlıya ait! Kanada'da ortaya çıktı: 450 milyon yıllık

28.04.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı bir grup bilim insanı, bir süredir yürüttükleri kazı çalışmalarında çok nadir bir deniz canlısına ait 450 milyon yıllık fosil buldu.

Çok nadir görülen bir canlıya ait! Kanada'da ortaya çıktı: 450 milyon yıllık

Araştırma ekibinin başındaki paleontolog Joe Moysiuk, Ordovisyen döneme ait yaklaşık 450 milyon yıl önce yaşamış bir eklem bacaklı türü olan fosil bulduklarını, fosile "Tomlinsonus Dimitrii" adını verdiklerini belirtti.

"TOMLİNSONUS DİMİTRİİ" İŞARET PARMAĞI KADAR

İyi korunmuş durumdaki fosilin, Simcoe Gölü'nün kuzeydoğu kıyısındaki Brechin'de bulunduğunu aktaran Moysiuk, fosilin yaklaşık bir insan işaret parmağı büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Fosilin eklem bacaklıların marrellomorf grubunun parçası olduğunu bildiren Moysiuk, "Tomlinsonus'un olağanüstü tüy benzeri dikenlerle bezeli süslü bir baş kalkanı var. Bu garip görünüşlü hayvan muhtemelen çamurlu deniz tabanını son derece uzun bacaklı bir çift uzuv kullanarak aşmıştır." dedi.

fosil-1

Fosilin, o zamanlar Ontario eyaletinin çoğunu kaplayan sığ okyanusların tabanında yaşadığını kaydeden Moysiuk, düzenli olarak fırtınalara maruz kalan deniz tabanının kaplandığını ve oluşan tortuların bölgedeki organizmaları kaplayarak koruduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı

ÇALIŞMANIN ORTAK YAZARINDAN "BENZERSİZDİ" YORUMU

Çalışmanın ortak yazarı George Kampouris, genellikle bir organizmanın yalnızca kabukları ve kemikleri gibi sert kısımları fosilleşme eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Brechin'deki keşif, Tomlinsonus'un tamamen yumuşak gövdeli olması ve normalde korunmamış olması bakımından benzersizdi." ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinden Jean-Bernard Caron da "Yumuşak doku fosilini bulmak büyük bir sürprizdi. Çünkü bu yaratıklar, Ordovisyen döneminde Kuzey Amerika'nın doğusundaki geniş suları işgal eden sığ resif tortularında görülmedi. Tomlinsonus gibi tamamen yumuşak gövdeli türlerin bulunması, o zamanlar gerçekten var olan çeşitliliğinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Ontario Kraliyet Müzesi'ndeki Dawn of Life sergisinde sergilenen Tomlinsonus fosiline ait çalışma The Journal of Paleontology dergisinde yayımlandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
Anahtar Kelimeler:
Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.