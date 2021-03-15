Çok nadir görülüyor! Afrika'da yaşayan 'keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da ortaya çıktı

Akdeniz üzerinden kuzeye göç eden göçmen kuşların rotası üzerinde olan ve doğal zenginlikleriyle de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Antalya, 2020 yılında Türkiye'de en fazla kuş türünün kayıt altına alındığı il oldu. Kuş gözlemcileri, 2021 yılında da göç yolundaki kuşları gözlemlemeye devam ediyor.

ANTALYA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜLDÜ

Geçen günlerde kuzey ülkelerinin kuş türlerinden çok nadir görülen tarakdiş ve korsan martının ardından bu kez Side'de, yine çok nadir görülen bir tür kaydedildi. Kuş gözlemcisi Özcan Kılıç ve Murat Koçaş tarafından, Manavgat ilçesi Side sahili Çenger bölgesinde fotoğraflanan, çöl kuşu olarak da bilinen keşiş kuyrukkakanı, bugüne kadarki Türkiye'de dördüncü kayıt oldu. Daha önceki 3 kayıttan ikisi de geçmiş yıllarda aynı bölgede, yine Antalya'da kayıt altına alınmıştı. Keşiş kuyrukkakanı görüntülemek için çok sayıda kuş gözlemcisi de hafta sonu Side bölgesine geldi.

BU KUŞ İÇİN 700 KİLOMETRE YOL YAPTI

Türkiye'nin en önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu, Hatay'da Moğolistan'dan gelen bir kuş türünü görüntülemeye çalışırken, haber aldığını ve yaklaşık 700 kilometre yol yapıp, gece ulaştığı Side'de birkaç saat araçta uyuduktan sonra keşiş kuyrukkakanı fotoğrafladığını aktardı. Yoğurtçuoğlu, bunun Türkiye'de gördüğü 439'uncu kuş türü olduğunu belirterek, "Afrika'dan Türkiye'ye yolunu şaşırıp gelen bir keşiş kuyrukkakanı. O kadar nadir ki Türkiye'de sadece dördüncü kez görülüyor. Fırsatı kaçırmak istemedim. 700 kilometre yol gidip, Manavgat sahillerinde beslenmeye çalışan bu muhteşem kuşu gözlemledim" dedi.