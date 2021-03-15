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Çok nadir görülüyor! Afrika'da yaşayan 'keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da ortaya çıktı

15.03.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Çok nadir görülüyor! Afrika'da yaşayan 'keşiş kuyrukkakanı' Antalya'da ortaya çıktı

Korsan martı ve tarakdiş türlerinin ortaya çıktığı Antalya'da şimdi de çok nadir rastlanan bir tür olarak bilinen keşiş kuyrukkanı görüntülendi. Afrika'da yaşayan bu kuş türünün Antalya'da ortaya çıktığını duyan kuş gözlemcileri ise soluğu Side'de aldı.

Akdeniz üzerinden kuzeye göç eden göçmen kuşların rotası üzerinde olan ve doğal zenginlikleriyle de çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Antalya, 2020 yılında Türkiye'de en fazla kuş türünün kayıt altına alındığı il oldu. Kuş gözlemcileri, 2021 yılında da göç yolundaki kuşları gözlemlemeye devam ediyor.

ANTALYA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜLDÜ

Geçen günlerde kuzey ülkelerinin kuş türlerinden çok nadir görülen tarakdiş ve korsan martının ardından bu kez Side'de, yine çok nadir görülen bir tür kaydedildi. Kuş gözlemcisi Özcan Kılıç ve Murat Koçaş tarafından, Manavgat ilçesi Side sahili Çenger bölgesinde fotoğraflanan, çöl kuşu olarak da bilinen keşiş kuyrukkakanı, bugüne kadarki Türkiye'de dördüncü kayıt oldu. Daha önceki 3 kayıttan ikisi de geçmiş yıllarda aynı bölgede, yine Antalya'da kayıt altına alınmıştı. Keşiş kuyrukkakanı görüntülemek için çok sayıda kuş gözlemcisi de hafta sonu Side bölgesine geldi.

BU KUŞ İÇİN 700 KİLOMETRE YOL YAPTI

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Türkiye'nin en önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu, Hatay'da Moğolistan'dan gelen bir kuş türünü görüntülemeye çalışırken, haber aldığını ve yaklaşık 700 kilometre yol yapıp, gece ulaştığı Side'de birkaç saat araçta uyuduktan sonra keşiş kuyrukkakanı fotoğrafladığını aktardı. Yoğurtçuoğlu, bunun Türkiye'de gördüğü 439'uncu kuş türü olduğunu belirterek, "Afrika'dan Türkiye'ye yolunu şaşırıp gelen bir keşiş kuyrukkakanı. O kadar nadir ki Türkiye'de sadece dördüncü kez görülüyor. Fırsatı kaçırmak istemedim. 700 kilometre yol gidip, Manavgat sahillerinde beslenmeye çalışan bu muhteşem kuşu gözlemledim" dedi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELDİLER

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İstanbul, Ankara, Gaziantep, Samsun gibi Türkiye'nin birçok yerinden yaklaşık 50'ye yakın kuş gözlemcisinin, keşiş kuyrukkakanı görmek için geldiğini anlatan Yoğurtçuoğlu, kuş gözlemcileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Kuşu fotoğrafladığı sahil kesimine dökülen moloz yığınlarına da dikkat çeken Yoğurtçuoğlu, "Bu da bizim ayıbımız. Doğal kalan son bir iki sahile de moloz döküyoruz. Plajlar ve sahiller sadece insanlara ait değil. Bugünün en üzücü yanı buydu. Kusura bakma keşiş kuyrukkakanı" diye konuştu.

KAFASINDAKİ BEYAZLIK

Kafasının üstünde bulunan beyazlığın keşişlerin başını kazıtmalarına benzediği için kuşun 'keşiş kuyrukkakanı' olarak adlandırıldığını belirten Özcan Kılıç ise 2011'den beri kuş gözlemciliği yaptığını belirterek, “Yine aynı yere yakın bir yerde en son 2019'da görülmüştü. Geçen sene her gün burada kuşu aramamıza rağmen görememiştik. Bu sene İstanbul'dan bir arkadaşımız bu sabah görüyor, ona istinaden büyük ihtimalle gece geldi. Dün de yaklaşık 3 saate yakın tarama yaptık, kuş yoktu. Her yıl mart ayında bir-iki gün görülür ondan sonra yok olur. Çok nadir bir kuştur. Biri gelir, ikincisi görülmez" ifadelerini kullandı.

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Keşiş kuyrukkakanın Orta Doğu'daki çöllerde ürediğini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

“Ürdün'de nisan-mayıs, Mısır'da haziranda görülür. Yayılışı Mısır'ın doğusundan Arap Yarımadası boyunca İran ve Pakistan'a kadar çöl bölgelerinde yerli olarak bulunur. Son zamanlarda Kıbrıs'ta da kaydedilmiştir. Türkiye'den ilk kez Fatih Orbay'ın Göksu Deltası'nda (Silifke) çektiği slayt ile kaydedilmiş, 2015 baharında ise Manavgat sahilinde tespit edildi."

DHA

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