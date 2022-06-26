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Çok nadir görülüyor! İşte Türkiye'nin en ölümcül yılanı...

26.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı görüntülendi. Şimdiye kadar çok nadir görülen koca engereği görüntüleyen Tulgay Daşhan, "Doğada yürürken bir ağacın üzerinde hareketlilik fark ettim. Yaklaşınca nesli tükenme tehlikesi olan koca engerek yılanı olduğunu görünce bir müddet izledim ve kısa videosunu çektikten sonra uzaklaştım" dedi.

Çok nadir görülüyor! İşte Türkiye'nin en ölümcül yılanı...

Tek ısırığının bile insanı öldürmeye yettiği bilinen koca engerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz Bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda yaşıyor. Nesli tükenmekte olan bu sürüngenler, yüksekliği bin 500 metreye kadar alanlarda barınabiliyor. Şimdiye kadar çok nadir görülen koca engerek, Çemişgezek’e bağlı Erkalkan köyünde görüldü. Ağacın üzerinde görülen yılan Tulgay Daşhan, tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

"AĞACIN ÜZERİNDE HAREKETLİLİK FARK ETTİM"

Zehirli bir tür olduğunu bildiği halde, yılana zarar vermeden sadece videosunu çekmek ve izlemekle yetinen Tulgay Daşhan, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Yaz aylarında fırsat buldukça köyüm olan Erkalkan'a tatil için geliyorum. Köyümüze her geldiğimde arkadaşlarımla doğa yürüyüşü yaparız. Doğada yürürken bir ağacın üzerinde hareketlilik fark ettim. Yaklaşınca nesli tükenme tehlikesi olan koca engerek yılanı olduğunu görünce bir müddet izledim ve kısa videosunu çektikten sonra uzaklaştım. Bu tür yılanlardan bu yıl bölgemizde çok gören var. Hayatın doğal dengesi. Zehirli de olsa zehirsiz de olsa zarar vermemek lazım" dedi.

Kaynak: İHA

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Tunceli
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