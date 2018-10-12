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Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2018 09:02 | Son Güncelleme

Her yere rahat monte edilebilen duvar prizi şeklindeki yapısı ile çok odalı ofis, otel gibi işletmeler için ideal bir WiFi çözümü olan ürün, bulut destekli Omada uygulaması ile kolayca yönetilebiliyor.

Çok odalı ortamlar için WiFi çözümü

TP-Link, çok odalı işletmeler için kolay kullanımlı yeni bir erişim noktasını satışa sundu. EAP225-Wall adlı ürün, duvara monte edilen priz şeklindeki yapısı ile hem şık bir görünüm sağlıyor hem de çok kolay monte ediliyor. Yüksek hızlı WiFi sağlayan ürün (AC1200 destekli), başta oteller olmak üzere çok odalı işletmeler için ideal bir WiFi çözümü oluşturuyor.

Standart AB/ABD tipi duvar veri kutuları ile de uyumlu olan ürün PoE (Power over Ethernet) desteği sayesinde elektrik hattı olmayan yerlere de monte edilebiliyor. Şık tasarımı ve sadece 11 mm kalınlığındaki incecik kasasıyla her ortama uyan EAP225-Wall, her odada WiFi keyfi yaşanmasını sağlayan güçlü teknik özelliklere sahip. Saniyede 1200Mbps’ye varan birleşik çift bant kablosuz hızının yanı sıra MU-MIMO teknolojisi sayesinde çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı ortamlarda da yüksek performans sunuyor.

Kablosuz bir erişim noktasından çok daha fazlasını sunan EAP225-Wall, üç standart Ethernet jakını PoE priziyle birleştiren bir anahtar görevi de üstleniyor. Böylece IP telefon, IP kamera ve dahili telefon gibi kablolu cihazlara da güç sağlıyor.

BULUT DESTEKLİ ÜCRETSİ YÖNETİM YAZILIMI

EAP225-Wall ürünü de diğer EAP modelleri gibi kolay yönetilmeyi sağlayan ücretsiz yönetim yazılımı ile birlikte satışa sunuluyor. Bulut destekli olan TP-Link’in Omada Kontrol yazılımı sayesinde EAP ürünleri her yerden, her zaman çok kolay yönetilebiliyor. Kurumlar için önemli bir avantaj olan bu yazılım için hiçbir lisans ücreti (ne kullanıcı ne de cihaz) ödenmesi gerekmiyor. Tek bir PC’den yüzlerce EAP erişim noktası yönetilebiliyor; tüm ayarları yapılabiliyor. Büyük ölçekli bilgisayar ağları için çoklu site yönetimi desteği de olan Omada, bulut desteği sayesinde uzaktan erişim özelliği de sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
WiFi Omada uygulaması

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