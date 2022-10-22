Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Anal kaşıntı hoş olmasa da nadiren ciddi bir tıbbi sorunun işareti olabilir. Çoğu vaka yaşam tarzı değişiklikleri veya tıbbi tedavi ile yönetilebilir. İşte anal kaşıntıya sahip olmanızın bazı yaygın nedenleri ve bunlar hakkında ne yapmanız gerektiği.

HİJYEN

Uzmanlar, hijyen uygulamalarının anal kaşıntının en yaygın nedeni olduğunu söylüyor. Agresif şekilde silmek, kokulu veya parfümlü ürünlerle silmek o bölgeyi tahriş edebilir.

YİYECEKLER

Bazı yiyecekler anal bölgeyi tahriş edebilir. Aşağıda sıralanan yemekleri yemeden önce bir kez daha düşünün:

Baharatlı yemek

Kahve ve Çay

Kola

Süt

Turunçgiller

Domates

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Anal kaşıntıya neden olabilecek başka bir tahriş edici, çamaşır deterjanı, sabun ve mendillerde bulunan kokudur. Koku alerjileri çok yaygındır ve yetişkinlerin yaklaşık %1'ini etkiler.

Giysileri yıkamak için kokulu çamaşır deterjanı kullanıldığında, kokudaki alerjenler giysilere geçer. Bu giysi ve iç çamaşırı giyildiğinde cildi ve anüs çevresindeki cildi tahriş edebilir.

Kokulu sabunlarla yıkanmış ellerle tahriş olmuş cilde dokunmak cildi daha da tahriş edebilir. Bu tahriş, kuru, kaşıntılı cilt veya kırmızı kaşıntılı bir döküntü olarak kendini gösterir.

HEMOROİD (BASUR)

Hemoroid, anüsteki ve rektumun alt kısmındaki damarların şişmesiyle ortaya çıkan yaygın bir durumdur. İnsanların tahmini yarısı bu durumu 50 yaşından sonra yaşamaya başlar. Semptomsuz hemoroidiniz olabilir, ancak iltihaplandıklarında kendinizi uygun şekilde silmek ve temizlemek zor olabilir ve bu da anal kaşıntıya neden olabilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Perianal kaşıntıya yol açabilen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında bel soğukluğu, uçuk, HPV ve klamidya bulunur.

KIL KURDU

Kıl kurdu enfeksiyonları, en yaygın bağırsak solucanı enfeksiyonudur. Kıl kurdu herkeste olabilir. Ancak, en yaygın olarak 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda görülür.

CİLT HASTALIKLARI

Egzama ve sedef hastalığı, vücudun o bölgesinde bulunuyorlarsa anal kaşıntıya neden olabilen deri döküntüleridir.

ANAL FİSSÜRLER (MAKAT ÇATLAĞI)

Anal fissürler, anüsünüzü kaplayan dokudaki küçük yırtıklardır. Çoğu vaka, kalın bağırsağa ve yumuşak dokuya zarar veren sert veya kalın bağırsak hareketlerinden geçerken ortaya çıkar.

SİNİR HASARI

Anal tahriş, anüs çevresindeki derideki sinir liflerinin hasar görmesinden kaynaklanabilir. Bu hasar, banyoyu kullandıktan sonra aşırı kaşıntı, kaşıma veya silme ile ortaya çıkabilir. Bu tekrarlayan travmadan sonra sinir lifleri kronik olarak aktif hale geldiğinde anüsünüz tahriş olabilir, iltihaplanabilir ve kaşınabilir.



