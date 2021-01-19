Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Sputnik'in haberine göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona, klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında bağışıklık konusunda yüzde 100 etkinlik gösterdi.

Rospotrebnadzor’dan gazetecilere yapılan açıklamada, “Klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında edinilen sonuçlara göre, EpiVakKorona aşısının bağışıklık konusunda gösterdiği etkinlik yüzde 100 seviyesinde” ifadeleri kullanıldı.

Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısı, Sputnik V'nin ardından Rusya'da tescil edilen ikinci Kovid-19 aşısı olmuştu.



