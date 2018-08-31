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Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

İran, Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak amacıyla caydırıcılık oluşturmak ve bölgedeki hasımlarını vurabilmek için Irak'ta bulunan kendisine yakın Şii gruplara balistik füze vermeye ve füze üretmeleri için destek sağlamaya başladı.

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

İran, Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak amacıyla caydırıcılık oluşturmak ve bölgedeki hasımlarını vurabilmek için Irak'ta bulunan kendisine yakın Şii gruplara balistik füze vermeye ve füze üretmeleri için destek sağlamaya başladı.

Tahran'ın Irak'ta daha agresif bir füze yerleştirme politikasına geçeceğinin işaretleri, Washington ile ABD arasındaki gerilimi daha da tırmandırabilir. İki ülke arasındaki gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana arttı.

Tahran'ın bu hamlesi ayrıca nükleer anlaşmaya imza atan ve ABD'nin çekilmesine rağmen anlaşmanın yürürlükte kalması için çaba gösteren Fransa, Almanya ve İngiltere'yi zor durumda bırakabilir.

İki İranlı yetkili, iki Iraklı ve üç Batılı istihbarat kaynağından alınan bilgiye göre İran geçen aylarda Irak'ta kendisine yakın gruplara kısa menzilli balistik füzeler gönderdi. Kaynaklardan beşi İran'ın kendisine yakın grupların füze üretmesine yardımcı olduğunu belirtti.

İranlı üst düzey bir yetkili Reuters'a bilgi vererek, "Amaç İran'a saldırıda bulunulursa yedek bir plan olmasıdır... Füzelerin sayısı fazla değil; bir-iki düzine, ama ihtiyaç olursa artırılabilir" dedi.

İran bundan önce balistik füzelerle ile ilgili tüm faaliyetlerinin savunma amaçlı olduğunu belirtmişti. İranlı yetkililer bu son yerleştirme hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Irak hükümeti ve ordusu da bu konuda soruları yanıtlamadı.

Irak'a yerleştirilmesi söz konusu olan kısa menzilli Zelzal, Fetih-110 ve Zülfikar füzelerinin menzili 200 ile 700 kilometre arasında değişiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve İsrail'in Tel Aviv kenti, Irak'ın güneyi veya batısına konuşlandırılacak füzelerin menzili içinde kalıyor.

İran Devrim Muhafızları örgütünün sınır ötesi silahlı birimi olan Kudüs Gücü'nün Irak'ın bu iki bölgesinde de üsleri bulunuyor. Üç kaynak, füze yerleştirme programının Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin gözetiminde yürütüldüğünü belirtti.

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İRAN ırak Balistik Füze Ortadoğu Tahran Bağdat

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