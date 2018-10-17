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Çok önemli karar! Görevinden ayrılıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura Kasım ayı sonunda görevinden ayrılacağını belirtti.

Çok önemli karar! Görevinden ayrılıyor!

Mistura 2014'de bu göreve getirilmişti.

STAFFAN DE MİSTURA KİMDİR?

Annesi İsveç'li, babası ise İtalyan olan Mistura, Stockholm'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Capri adasında, ergenlik yıllarını ise Roma'da bir Cizvit okulu olan Massimiliano Massimo Enstitüsü'nde geçirmiştir.

Kendi anlatımına göre, 1970'li yıllarda KKTC ve Güney Kıbrıs sınırında keskin nişancı tarafından öldürülen bir sivili gördükten sonra kendisini dünyadaki barış faaliyetlerine adamıştır. Mistura, BM'de ilk görevine 1971'de Sudan'da Dünya Gıda Programı sorumlusu olarak başladı. 1985 yılına kadar Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nde üst düzey görevler aldı. Bu sürede Dubrovnik, Saraybosna, Sudan, Etiyopya, Vietnam ve Laos'da faaliyetlerde bulundu. 1987'de tekrar Sudan'a Dünya Gıda Programı sorumlusu olarak geri döndü. 1988'den 1991'e kadar BM Dış İlişkiler Ofisinde Afganistan Sorumlusu ve Fon Yaratma Sorumlusu olarak görev aldı. Somali'de UNİCEF temsilciliği görevinden sonra ise 1997'den itibaren, Irak'ta Güvenlik ve İnsani Yardım alanında faaliyetlerde bulundu, 1999'da Kosova'da Mülteciler Yüksek Komiserliğinde Özel Danışmanlık yaptı ve üst düzey görevler aldı. 2000 yılında İsviçre Fribourg'da Avrupa Kriz Yönetimi ve İşbirliği konusunda Özel Raporlar hazırlamakla görevlendirildi. 2001'den 2004 yılına kadar Güney Lübnan'da BM Özel Temsilcisi, 2005'te ise BM Irak özel Temsilcisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Roma'da Dünya Gıda Programı projelerinde faaliyetler yürüttü ve BM Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2010 yılında BM Genel Sekreterliği Özel Temsilcisi oldu ve BM Afganistan Yardım Misyonu direktörlüğüne getirildi. 2011'de İtalya'da Mario Monti hükümeti döneminde Dış İşleri'nde Müsteşar olarak atandı. 2014'de ise BM Suriye Özel Temsilcisi olarak göreve başladı ve 2016'da Cenevre'de başlayan Suriye Barış Görüşmelerinde başkanlık görevine getirildi.

Çok iyi derecede İsveççe, İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Arapça bilmektedir. 2 kızı vardır. İsveç ve İtalya vatandaşlığı bulunmaktadır.

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Mistura bm özel temsilcisi Suriye ayrılıyor

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