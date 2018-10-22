Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Şarj cihazları, ısıtıcılar, ütüler, evde hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız elektronik ürünler hayatımızın sonu olabilir. Güvenilir olmadığı için 178 cihaz piyasadan toplatıldı.
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Buket Aydın'la Kanal D Haber'de bu akşam ekrana gelen haberde elektronik cihazların tehlikesine dikkat çekildi. 178 güvensiz ürününün piyasadan toplatıldığını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketicileri bomba gibi patlayan su ısıtıcıyı göstererek uyardı.
Kalitesiz malzemelerden yapılan pek çok elektronik malzeme var piyasada. Daha ucuz olduğu için tercih edilse de almamak, kullanmamak gerekiyor.
Elektronik ürünleri alırken mutlaka CE damgasına dikkat edilmeli.
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