Çok önemli uyarı: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

Ordu’da, son günlerde fındık tarımı için il dışından gelenlerin vaka artışlarına neden olduğu belirtildi. Günlük 574, haftalık ise 4 bin 19 vaka sayısına ulaşılan kentin cadde ve sokaklarında ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılıyor. Uzmanlar da vakalardaki artış nedeniyle il dışından gelecek olanlara uyarılarda bulundu.

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enginyurt, vatandaşın köylerde bir araya gelmesinin, salgının yayılmasını hızlandırdığını belirterek, şunları söyledi: “İstanbul’dan Karadeniz’in özellikle fındık üretilen şehirleri olan Ordu ve Giresun’a gelen ciddi bir hareketlilik var. Bugünlerde sokaklarda, ana yol üzerinde 34 plaka birçok aracı görmek mümkündü. Perşembe gecesinden itibaren pandemiyle ilgili yasaklar başlayacak. Ekonomiden önemlisi bizim sağlığımız. O yüzden vatandaşların bu kadar fındık üreten illere akması hiç doğru değil. Burada olan kişilerle fındık hazırlığının yapılması çok mümkündür. Bu kaçışın sadece fındıkla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kapalı kalacakları günleri köylerinde geçirecekler, diye düşünüyorum. Bu daha öncesinde yaşadığımız yanlış bir uygulama. İnsanlar köylerde bir araya gelerek koronavirüsün yayılmasını hızlandırıyorlar.”