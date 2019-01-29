Çok para harcıyorsanız psikolojik rahatsızlığınız olabilir!

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - Fazla para harcamanın psikolojik bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, "Eğer herhangi bir insan bütçesinin ötesinde bir para harcıyorsa kompulsif alışveriş bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık söz konusudur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Mehmet Adnan Soyudemir, parasını harcadığı için tartıştığı 32 yaşındaki kızı Ayşe Soyudemir'i 14 yerinden bıçaklamıştı. Baba Soyudemir'in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, "Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenilmişti.

Olayı değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, "Cinayet evrensel bir sorun. Fakat iki olay benim çok dikkatimi çekti. Bir tanesi bir babanın kızını çok para harcıyor diye öldürmesiydi. Bu vakada aklıma kızda bir bipolar bozukluk ya da borderline bozukluk gibi bir hastalık olup da ona bağlı olarak para harcama olur mu diye soru geldi. Dolayısıyla ben o babanın kızını çok para harcıyor diye psikiyatriste ya da psikoloğa götürmesini tercih ederdim" dedi.