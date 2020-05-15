Çok pratik bir şekilde hazırlanan 5 farklı makarna tarifine evdekiler bayılacak!

Evde makarna deyince aklınıza sadece salçalı ya da yoğurtlu makarna gelmesin. Makarnayı farklı şekillerde yaparak sofranızı zenginleştirmeniz mümkün. İşte sizin için kolayca evde yapılan makarna tarifleri:
Makarnanın kıymalı sos ile mükemmel buluşması...
İşte tarifi:
Bir miktar zeytinyağında bir adet soğanı ve sarımsağı kavurun.
Üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyma kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı salça ve bir domates rendesi ekleyin. Tüm malzemeler kavrulduğunda ocağın altını kapatıp birkaç dakika dinlenmeye bırakın. Makarnanızı haşlayıp süzün ve bolonez sos ile birleştirin.
Kremalı yemekleri sevenler için bu, güzel bir alternatif olabilir.
İşte tarifi:
Birkaç diş sarımsağı ve 7-8 adet mantarı doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Üzerine jülyen doğradığınız tavuk göğsünü ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Tavuklar yeterinde pişince bir kutu kremayı tavaya ilave edip birkaç dakika daha pişirmeye devam edin.
Ocağı kapatıp sevdiğiniz baharatları ekleyin. Makarnayı haşlayıp süzün ve sosla birleştirin. Üzerine parmesan ya da kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz.
Acıseverlerin vazgeçilmezi arabiatta soslu makarna...
İşte tarifi:
Zeytinyağında soğan ve sarımsakları kavurarak başlayın.
Üzerine ince ince doğradığınız acı biberleri ekleyerek kavurmaya devam edin.
Biberler iyice kavrulduktan sonra 4 adet doğranmış domatesi ekleyin.
4 yemek kaşığı salça ve iki su bardağı sıcak su ilave ederek pişirmeye devam edin.
Pişmekte olan sos, suyunu biraz çekince istediğiniz baharatları ekleyin ve dinlenmeye alın.
Makarnanızı haşlayıp süzün ve sos ile birleştirin. Tercihen üzerine kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz.
Domates soslu makarna tariflerinden sonra yoğurtlu makarnaya da yer vermemek olmazdı. İşte lezzetiyle mantıyı aratmayacak olan yoğurtlu makarna tarifi:
İstediğiniz miktarda yoğurdu bir kaba alarak iyice karıştırın.
Karıştırdığınız yoğurdun içerisine istediğiniz miktarda sarımsağı rendeleyin.
Bir miktar tuz ekleyip karıştırın.
Bir tavada tereyağ eritin. İçerisine salça ve baharatlar ekleyerek kavurun.
Makarnayı haşlayıp süzün ve yoğurtla buluşturun. Yoğurtlu makarnanın üzerine salçalı sosu ekleyin.
Farklı tatlar arıyorsanız köri soslu makarna tam size göre!
İşte yapılışı:
Makarnayı haşlayın ve süzerken bir bardak makarna suyunu bir kenara ayırın.
Ayırdığınız suyun içerisine bir yemek kaşığı köriyi ekleyip karıştırın.
Bir tencerede iki yemek kaşığı sıvı yağda bir yemek kaşığı unu kavurun.
Üzerine bir paket kremayı karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.
Krema koyulaşınca körili makarna suyunu yavaş yavaş ekleyin.
Haşladığınız makarnaları da sosun içerisine ekleyerek karıştırın.
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