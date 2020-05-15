Çok pratik bir şekilde hazırlanan 5 farklı makarna tarifine evdekiler bayılacak!

Evde makarna deyince aklınıza sadece salçalı ya da yoğurtlu makarna gelmesin. Makarnayı farklı şekillerde yaparak sofranızı zenginleştirmeniz mümkün. İşte sizin için kolayca evde yapılan makarna tarifleri:

1. BOLONEZ SOSLU MAKARNA

Makarnanın kıymalı sos ile mükemmel buluşması...

İşte tarifi:

Bir miktar zeytinyağında bir adet soğanı ve sarımsağı kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyma kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı salça ve bir domates rendesi ekleyin. Tüm malzemeler kavrulduğunda ocağın altını kapatıp birkaç dakika dinlenmeye bırakın. Makarnanızı haşlayıp süzün ve bolonez sos ile birleştirin.

2. ALFREDO SOSLU MAKARNA

Kremalı yemekleri sevenler için bu, güzel bir alternatif olabilir.

İşte tarifi:

Birkaç diş sarımsağı ve 7-8 adet mantarı doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Üzerine jülyen doğradığınız tavuk göğsünü ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Tavuklar yeterinde pişince bir kutu kremayı tavaya ilave edip birkaç dakika daha pişirmeye devam edin.

Ocağı kapatıp sevdiğiniz baharatları ekleyin. Makarnayı haşlayıp süzün ve sosla birleştirin. Üzerine parmesan ya da kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz.