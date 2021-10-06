Çok pratik çözümler sunan emiş gücü yüksek şarjlı dikey süpürge modelleri

Yeni nesil dikey süpürge çeşitleri temizlikte gösterdikleri performansla klasik süpürgelerin rakibi olmayı başardılar. Kablo toplama derdine son veren, her an kullanıma hazır süpürgeler etrafta tek bir toz bırakmayacak kadar yüksek emiş gücüne sahip. Üstelik birçok model duvara asılabildiği için yer kaplamıyor. Tam bir temizlik canavarı olan süpürgeler arasında karşılaştırma yapmak için çok da uzağa gitmenize gerek yok, internetten modellere bakabilir, bir tıkla size en uygun olanı satın alabilirsiniz.

Tek bir toz kalmayana kadar

Yerden aldığı tozu havaya saçan, sizi öksürük içinde bırakan süpürgelerden bıktınız mı? O zaman Dyson Cyclone V10 Absolute dikey süpürge ile yeni bir deneyime hazır mısınız? Dyson hali hazırda elektrik süpürgesi denildiğinde akla gelen ilk markalardan bir tanesi. Markanın iddiasına göre Cyclone V10 Absolute, 0.3 mikron kadar küçük partiküllerin %99.97'sini yakalayan süpürge kirli havayı içeri hapsederek dışarıya temiz hava verir. Mikron ölçü birimi hakkında pek bir fikrimizi olmasa da çok küçük olduğundan eminiz. Dyson kablolu süpürgelerde kullanılan teknolojilerin hepsi Cyclone V10 Absolute'ta da mevcut.

Performans bakımından dikey süpürge karşılaştırması yaparsak bu ürünün çekiş gücünün gayet iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sert zeminlerde ve halılarda son derece nazik olmasına rağmen tek bir parça bile bırakmadan her yeri tertemiz yapar. Evcil hayvan tüyleri, köşeler ve yüksek alanlar için tasarlanmış farklı başlıklarla işinizi kolaylaştırır. Hazneyi tek bir hamleyle boşaltabilirsiniz. Dyson dikey süpürge, parçaları kendi ünitesi üzerinde depolama özelliğine sahip.

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Evcil hayvanı olanları buraya alabilir miyiz?

Miele Triflex HX1 Cat&Dog, üç farklı biçimde kullanılabilir ve her bir kullanım şekline saniyeler içinde geçebilir. Kendisine süpürge değil de yetenekli bir robot diyebiliriz. Geniş alanlar, zor ulaşılan tavan köşeleri, mobilya altları süpürgenin dönüşüm kabiliyeti ile sorun olmaktan çıkar. Tam şarj ile 60 dakika kesintisiz çalışmasının yanında dönüştüğü her modda ağırlık merkezini değiştirerek ekstra efor harcanmasının önüne geçer.

Yüksek emiş gücü ve en küçük partikülleri toplayabilme özelliği ile ev tozlarına alerjisi olanlara rahat bir nefes aldırır. İsminden de anlayabileceğiniz gibi en kısa evcil hayvan tüylerini tek tek toplayan dikey süpürge önerisi isteyenler Miele Triflex HX1 Cat&Dog'u kendi listelerinde birinci sıraya koyabilirler. Kedileriniz, köpekleriniz hatta kuşlarınız bile bu temizlik karşısında şaşkına dönecekler.

Bir süpürge alıp üç süpürgesi olsun isteyenler Miele Triflex HX1 Cat&Dog'u buradan satın alabilirler.

Minimalist, şık ve güçlü

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Az yer kaplıyor, çok iş yapıyor, evet sıra Xiaomi Dreame XR'a geldi. Mobil telefonlar ve tabletler ile ismini duyuran Xiaomi, ev aletlerinde de sanıldığından çok daha başarılı tasarımlara imza atıyor. Bunlardan bir tanesi olan Xiaomi Dreame XR ile farklı alanlarda çalışabilmeniz için optimize edilmiş dört başlıkla halılarınızı, koltuklarınızı, mobilyalarınızın altını, yüksek duvar köşelerini uçtan uca süpürebilirsiniz.

Şimdi örümcek ağları, ulaşılması zor bölgeler düşünsün. Makineniz çok çalışıyor, diye endişe etmenize gerek yok; soğutma sistemi ile motor yüksek sıcaklıklara ulaşmaz ve süpürgenizin ömrü uzar. Dikey süpürge fiyatları yüksek diye düşünüp almaktan çekinenlere Dreame XR'ı tekrar gündeme almalarını tavsiye edebiliriz. Gözünüze çok küçük göründüğüne bakmayın Dreame XR'ın marifetleri boyunu aşıyor.

Beklentilerinizi karşılamak için tasarlanan Xiaomi Dreame XR'ı buradan inceleyebilirsiniz.

Eğilme, bükülme, bel ağrısı devri sona erdi

Süpürge yapmanın en zor taraflarından birisi de; bitince sanki tozla kirle değil de, koca bir orduyla uğraşmış kadar yormasıdır. Yatağın altına eğil, sandalyenin üstüne çık... Sportif bir uğraş olmasına sözümüz yok ama günün bütün enerjisini bitirmesine karşıyız. Öyle bir dikey süpürge tavsiye edelim ki kimse yoga ile karışık süpürge yapmak zorunda kalmasın derken karşımıza Lg A9PETNBED Aeroscience çıktı. 3 değişik biçimde saklanan ve şarj edilebilen süpürge çift batarya sistemine sahip ve 80 dakikaya kadar çalışabiliyor. Bataryanızın biri bittiğinde diğerini takın ve kaldığınız yerden devam edin. 5 aşamalı yıkanabilir filtre sistemi ile en küçük parçaları bile çeker.

Lg A9PETNBED Aeroscience'ın bütün özelliklerini incelemek için burayı tıklayın!

Beklemeyi sevmeyenler için

Telefonlarda hızlı şarj olur da süpürgeler de olmaz mı? Şimdi size bir saatte bataryası tamamen dolan Fakir Starky HSA 800 XL Q'dan bahsedeceğiz. Geniş alanlara uygun yüzey başlığı saç, tüy, toz ne varsa ne yoksa siler süpürür. Fakir Starky HSA 800 XL Q minik bir hamle ile el süpürgesine dönüşerek koltuk aralarında ve küçük yüzeylerde kullanılabilir forma gelir, acil durumlarda imdadınıza yetişir. Masadan dökülen kırıntılara, saksılardan taşan topraklara, yerlerde gezinen saçlara son, hepsinden hızlıca kurtulabilirsiniz.

Şarja takın, bir saat bekleyin ve 30 dakika boyunca süpürün süpürebildiğiniz kadar! Maksimum konfor isteyenler, hız arayanlar için ideal bir seçenek. Dikey süpürge yorumları Fakir Starky HSA 800 XL Q'nun ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını anlamanız için size rehberlik yapabilir.

Fakir Starky HSA 800 XL Q'nun daha neler yapabildiğine ve yorumlara buradan bakabilirsiniz.

Kim korkar tozdan kirden!

Temizlik yapmayı sorun olmaktan çıkaran bir başka model de Samsung Jet VS7500. Dik süpürge istiyorum ama hafif olsun, diyenler arasındaysanız bu Samsung ürünü adeta bir kuş gibi. Eliniz kolunuz yorulmaz, hatta o kadar küçülür ki gözlerinize inanamazsınız. Birden çok fonksiyonu olan bu süpürge kompakt yapısı ile de yer kaplamaz. Dakikada 3.750 kere dönüş yapan mekanizması ve 180 derece hareket edebilen kafa yapısı ile her köşeyi rahatça temizlersiniz.

Kolayca değişebilen pil mekanizması sayesinde bir saatlik temizlik süresinin sonunda biten pili yedek pille değiştirerek süreyi iki saate çıkarabilirsiniz. Makinenin çekiş gücü azaldığında, ki genelde fırçaya takılan büyük parçalar nedeniyle olur, süpürgenin bunu size söyleyeceğine inanabiliyor musunuz? Kontrol panelinde hemen uyarı ışığı yanar ve tıkanmış fırça çubuğunu haber verir.

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Siler, süpürür, iş bırakmaz

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Sırada Leifheit Regulus Aqua PowerVac var. Hem torbasız hem de kablosuz olan bu süpürge yaklaşık 65 metrekareyi 20 dakikada tertemiz yapar, bir yandan süpürür bir yandan siler. İki işi bir arada yaparken de vaktinizi daha az harcar. Sadece süpürme, süpürme ve silme modları arasında seçim yapabilirsiniz. Su tankı temiz ve kirli suyu birbirinden ayırır, Leifheit Regulus Aqua PowerVac tank kontrol teknolojisi ve kendi kendini temizleme sistemine sahip. Tankı süpürge üzerinden zorlanmadan çıkarabilirsiniz. Fayans, taş, plastik, ahşap gibi farklı zeminlerde kullanılabilir. Süpürgenin emiş gücünü "Eco" ile "Turbo" aralığında ayarlayabilir ve yüksek devirde en zor lekelerden bile kolayca kullanabilirsiniz. Bir yandan süpürüp bir yandan silme fikrine kim karşı koyabilir ki?

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Gözün görmediği tozları görür

Ev süpürürken kol kası yapanlara müjdemiz var. Ergonomik ve hafif tasarımı ile Arçelik SD 9961 dikey süpürge kablosuz çalışma özelliği ve hafif tasarımıyla yaşadığınız bütün zorlukları geride bırakıyor. Siklon filtresi sayesinde daha iyi toz tutup makineden tek bir tozu dışarıya çıkartmayarak özellikle astım hastalarının, çocukların ve yaşlıların rahat bir nefes almasını sağlıyor. El süpürgesi veya dikey süpürge olarak kullanabiliyor. Parçaları birbirinden ayırmak ve süpürgeyi dönüştürmek için çok uğraşacağınızı düşünmeyin, tek bir hamle ile süpürgenizin modunu değiştirebilirsiniz. Temizlik sonrasında da kendi modunuzu... Hatta iddia ediyoruz bir elinizle Arçelik SD 9961'i kullanırken diğer elinizle kahvenizi bile içebilirsiniz.

Arçelik SD 9961'le temizlik gücünüzü artırmak için tıklayınız.

Süpürge değil akrobat

Elektrik süpürgeleri arasında bugüne kadar bu kadar eğlencelisini görmediğinize eminiz. Beko PowerClean'in katlanabilir borusu sayesinde yatak, koltuk masa altlarına daha rahat ulaşabileceğinizi söylesek eminiz çok güzel tepkiler verirdiniz. Bu süpürge size de bir süper kahramanla çalışıyor hissi vermedi mi? "Katlanan boru, emiş gücünde herhangi bir kayba yol açıyor mu?" diye soruyorsanız hemen cevabını verelim: Hayır, süpürgeyi nasıl kullanırsanız kullanın, emiş gücü seçtiğiniz moda ayarlı olarak aynı kalır. Sadece bu kadar da değil! Fırça kısmında yer alan LED ışıklarla da yolunuzu aydınlatır. Saksınız mı devrildi? turbo modla bütün delilleri ortadan kaldırabilirsiniz. Evin miniği krakerleri yere mi saçtı? Orta modu açın, işiniz bitsin. Birkaç küçük kırıntıyla minimum mod başa çıkacaktır. Beko PowerClean'in akrobatlığı kadar tasarımıyla da dikkatinizi çekeceğine eminiz.

Hızlı, eğlenceli, dinamik bir süpürge isteyenleri buraya alalım.

Kablo çekiştirmek mi, o da ne?

Prizlerden çıkan fişlerden, hareketinizi kısıtlayan kablolardan, çekiştirip durduğunuz süpürgelerden sıkıldınız mı? Karcher VC 4 i ile bütün bunlar tarihe gömülüyor. Karcher adını daha önce duymamışsanız biraz tanıtalım, alışveriş merkezlerinde, havalimanlarında, büyük mağazalarda gördüğünüz o temizlik yapan koca koca cihazlar var ya! Evet, bunların bir kısmının üzerinde Karcher yazıyor. Büyük işleri yapmak için tasarlamış temizlik robotlarında kullanılan teknolojinin bir benzeri dikey süpürgelere uyarlanmış. Süpürgenin birkaç farklı modda kullanabilmesi bir yana size çok daha güzel bir haberimiz var: Özel tasarımı ve üzerinde bulunan hava kanalları enerji tüketimini azaltır. Biliyorsunuz, şimdilerde enerjiyi doğru kullanmak dünyayı korumakla eş anlamlı. Daha az enerji tüketimi, kaynakların daha verimli kullanılması ve tasarruf bilinci anlamına geliyor.

Minimum enerji maksimum güç diyorsanız burayı tıklayabilirsiniz.

Geri dönüşümlü elektrik süpürgesi olur mu, olur!

Hazır dünyayı korumaktan bahsetmişken aynı konudan devam edelim. Bazı parçaları geri dönümlü malzemeden üretilen AEG Ergorapido CX7- 2 - 45 MÖ'nün bir başka güzel tarafı da fırçasını kendisinin temizlemesi. Hadi itiraf edelim; fırçaya dolanan saçlar, kumaş lifleri hepimizin keyfini kaçırır. Eğer öncesinde manuel bir fırçayla yerleri temizlemiyorsanız süpürge başlığına dolanan kirlerden kurtulma şansınız yok. Muhtemelen temizlik sonrası bir de süpürge başlığını temizlemekle uğraşmak zorunda kalırsınız. Şimdi size güzel bir haberimiz var, AEG bu işi sizin yerinize yapmanın bir yolunu buldu. Tek bir tuşa basın ve fırçayı işgal eden bütün artıklardan kurtulun. Eklememiz gereken bir başka özellik de, karanlıkta süpürgeyi kullanmak için ışıkları açma devrinin kapanması. Süpürge başlığındaki LED sistem yolunuzu aydınlatır. 180 derece dönebilen başlıkla her alana rahatça ulaşmanın konforunu yaşamak istemez misiniz?

Başlık temizlemekten sıkıldım, diyenler burada toplanabilirler.

