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Çok şaşıracaksınız! Bu sebzeyi sevmemek anne karnında başlıyormuş

23.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebzelerin sağlık için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Ancak bazı sebzeler var ki seven kişi sayısı oldukça az. Bu sebzeleri faydaları nedeniyle çeşitli tarifler uygulayarak yiyor olabilirsiniz. Yapılan araştırmaların sonucunda bazı sebzeleri sevmemek anne karnında başlıyor.

Çok şaşıracaksınız! Bu sebzeyi sevmemek anne karnında başlıyormuş

Anne karnındaki bebeğin bilinçsiz olduğu düşünülse de birçok duyguyu yaşıyorlar. Yapılan araştırmalara göre bebekler anne karnında tat duygusunu alabiliyorlar. Yeşil yapraklı sebzeleri sevmemek anne karnında başlıyor. İngiltere'de son yapılan araştırmalara göre acı yapraklı lahana yiyen annelerin doğmamış bebekleri “ağlayan bir yüz” ile yüzünü buruştururken, havuç yiyenlerin gülümsemeye daha yatkın olduğu ortaya çıktı.

TOZ LAHANA KAPSÜLÜ BEĞENİLMEDİ

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Durham Üniversitesi'nden bir araştırma ekibine göre, anneleri toz havuç haplarına kıyasla toz lahana kapsüllerini yuttuktan sonra fetüslerin iğrenç ifadesini yapma ihtimalinin iki katıydı. Buna karşılık, Psychological Science dergisinde Çarşamba günü yayınlanan araştırmaya göre, anne adayları havuç yediğinde, doğmamış bebeklerin “gülme yüzü” yapma olasılığı daha yüksekti .

ANNELERİNİN NE YEDİĞİNİN FARKINDALAR

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Çalışmanın yazarlarından biri olan Benoist Schaal, Guardian'a “Fetüs zaten annenin ne yediğinin farkında veya sezebiliyor." Araştırmaya göre, araştırmacılar anneleri sebzeleri yedikten yaklaşık 20 dakika sonra, anne karnında tat alma yeteneğini test etmek için 32 ila 36 hafta arasında yaklaşık 70 doğmamış bebeğin ultrason görüntülerini aldı.

ANNE KARNINDA BU YİYECEKLERİ YİYEN ÇOCUK İLERİDE YEMEK SEÇMEYEBİLİR

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Çalışmanın başyazarı Beyza Üstün, yutulması acı bir hap olabilir, ancak anne karnında bir zamanlar moda olan yeşil yapraklı sebzelere ve diğer sebzelere maruz kalmak muhtemelen daha az seçici bir çocuk yapar, dedi.

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