HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çok şaşıracaksınız! Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı

Çok şaşıracaksınız! Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Periodontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, erkeklerde kötü ağız hijyeninin cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğini söyledi.

Çok şaşıracaksınız! Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı

Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80’inde dişeti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise dişetleri iltihaplı erkeklerin, dişetleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır” dedi.

Dr. Alkan, diş hekimliğinde bilimsel çalışmaların, ağız hastalıkları ile vücudun diğer hastalıkları arasındaki olası ilişkilere yoğunlaştığına dikkat çekerek “Son yıllarda, oral ve cinsel sorunlarla ilgili veriler; erkeklerde kötü ağız hijyeninin, diş ağrısı ve dişeti iltihabından daha fazlasına sebep olabileceğini gösteriyor. Çalışmaların oldukça çarpıcı olan sonuçları doğrultusunda sorulacak yeni bir soru var artık: Erkeklerde sertleşme sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında bir ilişki olabilir mi?” diye konuştu.

ERKEKLER KADINLAR KADAR DİKKAT ETMİYOR

Yapılan çalışmalarda erkeklerin, diş temizliğinde kadınların gerisinde kaldığına değinen Dr. Alkan, şöyle devam etti: “Ülkemizde yapılan birçok ağız hijyeni taramasında, erkeklerin, günde iki kez diş fırçalama ve diş arası temizliği yapma oranının, kadınlardan düşük olduğu, dolayısıyla erkeklerin daha kötü ağız hijyenine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, erkeklerin ağrılı dental bir sorun yaşamadıkça, koruyucu diş bakım hizmetlerinden faydalanma oranı da düşüktür. Tüm bu ihmaller zinciri, dişlerde çürüğe ve dişetinde iltihaplı enfeksiyonlara yol açar. Özellikle dişeti iltihaplarının “ağrısız ilerlemesi” nedeniyle, durumun vahameti, çoğu zaman ancak profesyonel diş hekimleri tarafından yapılan detaylı bir radyografik ve klinik muayene sırasında anlaşılabilecektir.”

İKTİDARSIZLIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Dr. Alkan, dişeti iltihabıyla oluşan enfeksiyonun olumsuz etkilerinin sadece ağız boşluğuyla sınırlı kalmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu enfeksiyon, kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine de yayılır. Sertleşme sorununun fiziksel sebebi genellikle kan damarlarındaki kasların düzgün çalışmamasıdır. Dişeti enfeksiyonları kandaki kimyasallara tesir ederek, erkek cinsel organının damarlarının fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve iktidarsızlık riskini artırabilir. 2010’dan bu yana dişeti enfeksiyonu ve sertleşme sorunuyla ilgili onlarca yayın yapılmıştır. Geçen yıl yayımlanan bir derlemede, konuyla ilgili birçok çalışma incelenmiş ve periodontal hastalık-iktidarsızlık arasındaki ilişkinin kayda değer oranda yüksek olduğu bildirilmiştir.”

RİSK 3 KAT DAHA FAZLA

Dr. Alkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceği ortaya çıkmıştır. Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80’inde dişeti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise, dişetleri iltihaplı erkeklerin, dişetleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada dişeti hastalığı ve sertleşme sorunu olan erkeklerin, dişeti tedavileri tamamlandıktan sonraki 3 aylık dönemde iktidarsızlık şikayetlerinde de azalma olduğu bildirilmiştir. Tüm bu sonuçlara rağmen, dişeti enfeksiyonunun iktidarsızlığa direkt neden olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Elimizdeki kanıtlara bakarak, dişeti hastalığının sertleşme sorunu için ancak bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, sertleşme sorunu yaşıyorsanız, dişetlerinizi kontrol ettirmek için profesyonel diş hekimleri ve/veya dişeti hastalığı uzmanlarından (Periodontolog) muayene randevusu almalı, gerekli tedavileri yaptırmalı ve akabinde ağız hijyeninizi her daim iyi tutmak için size uygun anlatılacak olan ağız bakımı talimatlarına mutlaka uymalısınız.”

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Hiperaktivite kontrol altına alınabilir mi? Yüzde 65...Hiperaktivite kontrol altına alınabilir mi? Yüzde 65...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sessiz ilerleyebilir! Kolesterolün en önemli belirtileri...
Sessiz ilerleyebilir! En önemli belirtisi...
Hepimiz yapıyoruz! Uyanır uyanmaz yatağı toplamak neden zarar veriyor?
Hepimiz yapıyoruz! Uyanır uyanmaz yatağı toplamak...
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
12 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu kaç oldu? İl il koronavirüs tablosu günlük! Koronavirüs sayısı artan iller! Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?
Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?
11 Eylül 2020 Cuma koronavirüs tablosu kaç oldu? İl il koronavirüs tablosu günlük! Koronavirüs sayısı artan iller! Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.