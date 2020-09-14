Çok şaşıracaksınız! Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı

Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80’inde dişeti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise dişetleri iltihaplı erkeklerin, dişetleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır” dedi.

Dr. Alkan, diş hekimliğinde bilimsel çalışmaların, ağız hastalıkları ile vücudun diğer hastalıkları arasındaki olası ilişkilere yoğunlaştığına dikkat çekerek “Son yıllarda, oral ve cinsel sorunlarla ilgili veriler; erkeklerde kötü ağız hijyeninin, diş ağrısı ve dişeti iltihabından daha fazlasına sebep olabileceğini gösteriyor. Çalışmaların oldukça çarpıcı olan sonuçları doğrultusunda sorulacak yeni bir soru var artık: Erkeklerde sertleşme sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında bir ilişki olabilir mi?” diye konuştu.

ERKEKLER KADINLAR KADAR DİKKAT ETMİYOR

Yapılan çalışmalarda erkeklerin, diş temizliğinde kadınların gerisinde kaldığına değinen Dr. Alkan, şöyle devam etti: “Ülkemizde yapılan birçok ağız hijyeni taramasında, erkeklerin, günde iki kez diş fırçalama ve diş arası temizliği yapma oranının, kadınlardan düşük olduğu, dolayısıyla erkeklerin daha kötü ağız hijyenine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, erkeklerin ağrılı dental bir sorun yaşamadıkça, koruyucu diş bakım hizmetlerinden faydalanma oranı da düşüktür. Tüm bu ihmaller zinciri, dişlerde çürüğe ve dişetinde iltihaplı enfeksiyonlara yol açar. Özellikle dişeti iltihaplarının “ağrısız ilerlemesi” nedeniyle, durumun vahameti, çoğu zaman ancak profesyonel diş hekimleri tarafından yapılan detaylı bir radyografik ve klinik muayene sırasında anlaşılabilecektir.”