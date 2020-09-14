Çok satan cinayet kitaplarının yazarı Shanna Hogan'ın esrarengiz ölümü tüyler ürpertti

Dancing with Death (Ölümle Dans) ve Picture Perfect: The Jodi Arias Story (Kusursuz: Jodi Arias'ın Hikayesi) kitaplarıyla tanınan Shanna Hogan, çocuğuyla oynarken Phoenix, Arizona'daki yüzme havuzunda başını çarparak öldü.

Kitapları çok satan bir gerçek suç yazarı olan Shanna Hogan, yürümeye başlayan çocuğuyla oynarken geçirdiği tuhaf kazanın ardından hayatını kaybetti.

Diğer eserlerinin yanında 37 yaşındaki Hogan, 27 Ağustos'ta eşi Matt LaRussa tarafından suda bilinçsiz halde bulundu ve 1 Eylül'de hayatını kaybettiği hastaneye kaldırıldı. Çiftin can yeleği giyen çocuğu zarar görmemişti.

New York Times çok satanlar listesinde yer alan Hogan, aynı zamanda Arizona Eyalet Üniversitesi Walter Cronkite Gazetecilik ve Kitle İletişim Okulu'nda misafir profesördü.



