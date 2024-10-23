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Çok satan Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici günün fırsat ürünü oldu
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Çok satan Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.10.2024 17:34
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İç mekanlardaki hava kalitesini artırmak için tasarlanan hava temizleyiciler son zamanların en çok satan ev yaşam ürünleri arasında yer alıyor. Bu cihazlar, iç mekanlardaki zararlı partiküllerin ortamdan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor, daha sağlıklı bir yaşam alanı vadediyor. Alerjik bünyeye sahip kişilerin ve evcil hayvan sahiplerinin favorisi olan hava temizleyiciler arasında yer alan ve çok satan Levoit hava temizleyici bugüne özel indirimde, keşfetmek için acele edin.

Evinizde evcil hayvanlar varsa veya alerjik bir bünyeye sahipseniz yaşam alanınızın hava kalitesini anında yükselten bir hava temizleyici satın alarak hayat kalitenizi artırabilirsiniz. Hava temizleyiciler sayesinde alerjenlerle mücadele etmek artık çok daha kolay! Evcil dostlarınızla daha keyifli vakit geçirmek ve sağlığını daha fazla riske atmamak için harekete geçmenin şimdi tam zamanı! Çünkü Amazon'un çok satanlar listesinde yer alan Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici'de kaçırılmayacak bir fırsat var. Bu fırsattan yararlanmak isterseniz işte detaylar...

Geçen ay sadece Amazon'da 100 adetten fazla satıldı: Levoit H13 HEPA Hava Filtresi Hava Temizleyici, 4 Yedek Filtre, 40 m2 Odası için Cadr 187 m3/s, Zamanlayıcılı, Sessiz Uyku Modu, Beyaz

Adsız tasarım - 2024-10-23T171754.370

Öne çıkan özellikler

H13 HEPA Filtre: Yüksek kaliteli H13 HEPA filtre teknolojisi %99.97'ye kadar partikül tutma kapasitesi ile en küçük alerjenleri dahi filtreleyerek temiz hava sağlar.
Üç Aşamalı Filtreleme Sistemi: Ön filtre, aktif karbon filtre ve H13 HEPA filtre olmak üzere üç aşamalı filtre sistemi ile evinizdeki toz, polen, duman, küf ve kötü kokuları etkili bir şekilde temizler.
360 Derece Hava Emiş ve Dağıtımı: Yuvarlak tasarımı ve 360 derece hava emiş ve dağıtımı özelliği sayesinde odanın her köşesine eşit şekilde temiz hava sağlar.
24 Saat Kesintisiz Çalışma: Gece ışığı ve sessiz çalışma modu ile gece boyunca bile rahat bir uyku sağlar.
Otomatik Mod: Sensörler sayesinde hava kalitesini algılar ve otomatik olarak çalışma hızını ayarlar.
Modern Tasarım: Elegan ve şık tasarımıyla her türlü iç mekana uyum sağlar.
Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli: Dokunmatik ekran kontrol paneli sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde cihazı kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat performans ürünü. Yatak odasında kullanıyorum. Toz toplama özelliği gayet iyi. Sessiz modunda sessiz çalışıyor. Ürünün zamanlıyıcı özelliği de var. Tavsiye ederim."

  • "Ürün oldukça kaliteli ve sessiz çalışıyor. 1+1 evim için oldukça yeterli geldi."

  • "Alerjim var, burnum tıkanıyor. Bunu kullanınca geçti (evde). 2 adet yedek filtre sipariş ettim (ulaştı). Sesi az. İkinci kademede kullanıyorum. Zamanlayıcı var. 4-6 saat ayarlıyorum."

  • "Ürün harika oda da dağ havası oluşturuyor. WiFi'li olan var ama bunun watt daha yüksek olduğu için bunu aldım. Memnunum harika bir ürün. oğlum bu ürün sonrası gece uyanmadan uyudu."
Ürünü İncele

Hava temizleyici alanlar yedek filtre de satın alıyor

Adsız tasarım - 2024-10-23T172426.299

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Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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hava temizleme cihazı hava hava nemlendirici
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